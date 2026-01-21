銀シャリ鰻、5時間かけて金髪イメチェン「新鮮」「金シャリですね」と反響続々
【モデルプレス＝2026/01/21】お笑いコンビ・銀シャリの鰻和弘が1月20日、自身のInstagramを更新。金髪にイメージチェンジした姿を公開し、注目が集まっている。
【写真】42歳吉本芸人「新鮮」印象ガラリなイメチェンヘア
鰻は「ポリープ手術トータルで1週間の休みだったので、金髪にしました。声も外見もリニューアルです」とつづり、金髪になっていく様子を複数枚での写真で投稿。手術後となりしゃべってはいけないことから「もちろん筆談でのやりとり」「筆談の大変さもあって5時間かかってます」と長時間にわたったことを報告した。
この投稿に「金髪似合ってる」「格好いい」「ハイトーン素敵」「新鮮」「銀シャリからの金シャリですね！」「シルバーもいいかも」「イメチェン最高」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
