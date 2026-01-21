神田うの、94歳義父との仲良し2ショット公開「見た目70歳くらいにしか見えない」「おじいちゃまが大好き」
【モデルプレス＝2026/01/21】タレントの神田うのが1月19日、自身のInstagramを更新。94歳を迎えた義父との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】50歳美人タレント「94歳とは思えない若々しさ」義父との2ショット
神田は「大好きなおじいちゃま（義父）94歳のお誕生日を家族9人でお祝いしました」と、義父の誕生日パーティーの様子を複数枚投稿。義父と並んでピースサインをする2ショットも公開した。「見た目70歳くらいにしか見えないのですが、ご本人曰く気持ちは60歳との事」と、年齢を感じさせない若々しさに触れ「まだまだ現役でお仕事されて、趣味は社交ダンスで、変わらず頭も身体もシャキシャキにお元気なおじいちゃまです」と、義父の健康ぶりを称賛している。
さらに、今年で結婚19年目を迎え「もはや私は夫と結婚しているのかおじいちゃまと結婚しているのか分からなくなる時があるくらいおじいちゃまが大好きです」とユーモアを交えて愛情を表現している。
この投稿には「94歳とは思えない若々しさ」「お洒落でかっこいい」「社交ダンスが趣味って素敵」「愛が伝わる」「微笑ましい」「長生きして欲しいですね」といった声が寄せられている。
神田は2007年に結婚。2011年に第1子となる長女を出産した。（modelpress編集部）
