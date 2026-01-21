浜辺美波、年始に食あたりで体調不良 原因となった意外な食べ物とは「8〜9時間放置した…」
【モデルプレス＝2026/01/21】女優の浜辺美波が1月20日、日本テレビ系「行列のできる法律相談所」2時間スペシャル（よる9時〜）に出演。年始に体調を崩した理由について語った。
【写真】浜辺美波「思わず見惚れちゃう」ノースリ姿の近影
1月4日、自身のX（旧Twitter）を通じて食あたりになったことを報告し「お水も経口補水液も体が拒否していました！」と明かしていた浜辺。番組で食あたりの原因を問われると「食あたりになりまして、8〜9時間放置した海老天を食べちゃって…」と原因となった食べ物を明かした。
続けて「生牡蠣だったらわかるんです。でも、海老天っていうのが悔しくて…」と本音を告白。「衣シナシナでした」と振り返ると、スタジオからは笑い声が上がっていた。（modelpress編集部）
