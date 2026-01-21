美人インフルエンサーMumeixxx、貸切ユニバでの家族ショット披露「全員スタイル抜群」「仲良しで素敵」の声
【モデルプレス＝2026/01/21】SNSの総フォロワー数700万人を超えるインフルエンサーでアーティストのMumeixxx（むめい）が1月19日、自身のInstagramを更新。家族との写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】美人インフルエンサー「全員スタイル抜群」家族ユニバでの全身ショット
Mumeixxxは「ユニバの貸切ナイト最高だた」「家族で行ってきた」とつづり、写真を投稿。ツインテールに白のアウターに黒のタイツとブーツを合わせたMumeixxxを中心に、家族と思われる4人でポーズを決める写真などを披露している。
この投稿に「ツインテール可愛い」「貸切羨ましい」「全員スタイル抜群」「仲良しで素敵」「最高の笑顔」「コーディネート好き」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
◆Mumeixxx（むめい）、ユニバでの家族ショット公開
◆Mumeixxxの投稿に反響
