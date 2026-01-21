全豪オープン

女子テニスの大坂なおみ（フリー）が20日、全豪オープン1回戦でアントニア・ルジッチ（クロアチア）に6-3、3-6、6-4で勝利した。登場時のド派手なファッションに注目が集まっている。

白を基調に近未来感のあるムードをまといながら入場した。つば広のホワイトのハットに、ベールを合わせた。そして手には白い傘。フレアのロングパンツに、まるで水彩画のような淡いブルーのノースリーブを着用した。個性あふれる1つ1つのアイテムが融合し、アート性を演出した。

その大坂の姿に海外からも驚きの声が集まっている。

「これはファッションなのか？」

「クラゲからインスピレーションを得ている」

「堂々たる登場だ」

「そして彼女が勝ったのも良かった」

「いいね！」

「美しい！」

「本当に登場の仕方がわかっているね」

「最高にクールだ！」

「スポーツとファッションがうまく融合して、ぴったり合っている瞬間が大好き」

「めっちゃイケてる」

5年ぶり3度目の優勝を目指す大坂。コートインタビューで、衣装についてクラゲからインスピレーションを受けたと語っている。コートの外でも注目度が高まっていく。



（THE ANSWER編集部）