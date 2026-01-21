¡È¥ï¥Ï¥Ï¤Î²ÎÉ±¡É Çß³ÀµÁÌÀ¤¬·ÝÇ½À¸³è42Ç¯¤Ç½é¥¢¥ë¥Ð¥à¡¡Æ¦Èô¤Ð¤¹¥·¥ã¥ó¥½¥ó²Î¼ê¡¢¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤Ë¤è¤ë¸¸¤Î¶Ê¤â
¡¡·àÃÄ¡Ö¥ï¥Ï¥ÏËÜÊÞ¡×ÁÏÀ¸´ü¤«¤é¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤ëÇÐÍ¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢²Î¼ê¤ÎÇß³ÀµÁÌÀ¤¬1984Ç¯¤Î·àÃÄ»²²Ã¤«¤é·ÝÇ½À¸³è42Ç¯¤Ë¤·¤Æ½é¤Î¥Õ¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤ºÈ¡¢²æ¤¬¥·¥ã¥ó¥½¥ó¿ÍÀ¸¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÉ¡¤«¤éÆ¦¡É¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢²Î¤Î¼ÂÎÏ¤ÏËÜÊª¤À
¡¡Çß³À¤Ï1959Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢²¬»³¸©½Ð¿È¡£88Ç¯¤«¤é¥·¥ã¥ó¥½¥ó¤Î²ñ¡ÖÇß¤Á¤ã¤ó¤ÎÀÄ¤¤Éô²°¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ä¹Ç¯¡¢¥·¥ã¥ó¥½¥ó²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¥·¥ã¥ó¥½¥ó¤Î½÷²¦¡¦±ÛÏ©¿áÀã¤ÎÂåÉ½¶Ê¡Ö¤í¤¯¤Ç¤Ê¤·¡×¤ò²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢É¡¤ËµÍ¤á¤Æ¤ª¤¤¤¿Æ¦¤òÉ¡Â©¤ÇÈô¤Ð¤¹¤È¤¤¤¦·Ý¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¡¢¡È¥ï¥Ï¥ÏËÜÊÞ¤Î²ÎÉ±¡¦Çß¤Á¤ã¤ó¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¤Ï¤ß¤À¤··º»ö¾ðÇ®·Ï¡×¤Î½©ËÜ·º»öÌò¡¢ÃÝÆâÎÏ¼ç±é¤ÎV¥·¥Í¥Þ¡ÖÆñÇÈ¶âÍ»ÅÁ¡¦¥ß¥Ê¥ß¤ÎÄë²¦¡×¥·¥êー¥º¤ÎÇß»ÒÌò¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¡£¥ï¥Ï¥ÏËÜÊÞ¤Î¸ø±é°Ê³°¤Ç¤â¥·¥ã¥ó¥½¥ó³¦¤ÎÂç¸æ½ê¡¦ÈþÎØÌÀ¹¨±é½Ð¡¦¼ç±é¡ÖÌÓÈé¤Î¥Þ¥êー¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢66ºÐ¤Ë¤·¤ÆÇ°´ê¤¬¤«¤Ê¤¤¡¢½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÆüËÜ¸ì¤Î¥·¥ã¥ó¥½¥ó¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¤òÀ¤¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÁêËÀ¤Ç¡¢¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¦¥¢¥ì¥ó¥¸¥ãー¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¿ù±ºÅ¯Ïº¤¬¥µ¥¦¥ó¥É¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡£¡Ö¤í¤¯¤Ç¤Ê¤·¡×¡Ö¥Ü¥ó¡¦¥ô¥©¥¢¥äー¥¸¥å¡×¡Ö°¦¤Î»¾²Î¡×¡Ö¿ÍÀ¸¤Ï²á¤®¹Ô¤¯¡×¡Ö¥é¡¦¥Ü¥¨ー¥à¡×¡Ö¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¡×¤Ê¤É¤Î¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡¦¥Ê¥ó¥Ðー¤Î¤Û¤«¡¢¸¸¤Î¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¡Ö»×¤¤½Ð¤Ë¤à¤·¤Ð¤Þ¤ì¤Æ¡×¡Êºî»ì¡§¤¤¤È¤¦¤»¤¤¤³¤¦¡¿ºî¶Ê¡§¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡Ë¡¢¥·¥ã¥ó¥½¥óÄ´¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡ÖÏ²²ÖÀá¤À¤è¿ÍÀ¸¤Ï¡×¤Ê¤ÉÁ´11¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡CD¤ÎÁ´¹ñÈ¯Çä¤Ï4·î22Æü¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÀè¶î¤±¡¢1·î23Æü¤ÎÅìµþ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÀçÂæ¡¢¿À¸Í¡¢·§ËÜ¡¢Ê¡²¬¡¢²£ÉÍ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢¹Åç¤ò·Ð¤Æ4·î26Æü¤Î¸Î¶¿¡¦²¬»³¤Þ¤Ç9ÅÔ»Ô¤Ç11¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¥Ä¥¢ー¤Î²ñ¾ì¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£5·î17Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î¡ÖLOFT HEAVEN¡×¤Ç¥ê¥êー¥¹µÇ°¥Èー¥¯¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡²ÎÊª¸ì¡ÖÇß³ÀµÁÌÀ¤ÎÀÄ¤¤ÍúÎò½ñ～¤í¤¯¤Ç¤Ê¤·¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ～¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿¥Ä¥¢ー¤òÁ°¤Ë¡¢Çß³À¤Ï¡Ö1983Ç¯¡¢¤ï¤¿¤·¤ÏÇÐÍ¥¤òÌÜ»Ø¤·¾åµþ¤·¤¿¡£´ö¤Ä¤«¤Î·àÃÄ¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±Á´¤ÆÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£ÍâÇ¯ºÇ¸å¤ÎË¾¤ß¤ò¤«¤±¤Æ¥ï¥Ï¥ÏËÜÊÞ¤ÎÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤¿¡£·Î¸Å¾ì¤ËÃå¤¯¤Èµ×ËÜ²íÈþ¤ÏÌÓ¶ÌÉÕ¤¤Î¥»ー¥¿ー¤òÃå¤ÆÊ¸¸ËËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¼ÆÅÄÍý·Ã¤Ï¤ªÃã¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¼Çµï¤â¥À¥ó¥¹¤â²¿¤â½ÐÍè¤Ê¤¤¡ÄÏÎ¡Ê¤ï¤é¡Ë¤Ë¤â¤¹¤¬¤ë»×¤¤¤Ç¤ï¤¿¤·¤Ï±³¤ò¤Ä¤¤¤¿¡ª¡ØÌÀÆü¤ÏÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡ª¡Ù¡ØÌÀÆü¤ÏÌÌÇò¤¤¤Î¤ÇÆþÃÄ¤µ¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª¡Ù¡£ÅÚ²¼ºÂ¤·¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¡Ä¡×¤È¸¶ÅÀ¤ò²ó¸Ü¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢·ë²Ì¤Ï¡Ö´é¤¬ÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¹ç³Ê¤Ç¤¹¡Ä¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Çß³À¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤«¤é40Ç¯°Ê¾å¤â²á¤®¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢²Î¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é¤ÎÊª¸ì¤Î²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤À¤±¤Ç¤¹¡Ä¤¤¤ä¡ª¤Ê¤ê¤½¤¦¤Êµ¤ÇÛ¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤ï¤¿¤·¤Î³«¤±¤ÃÊü¤·¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÈâ¤ò¤´Í÷¤Ë¤¤¤é¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È°ÕÍßÅª¤À¤Ã¤¿¡£
