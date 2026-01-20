Ì¾¸Å²°¤ÇÀè¹Ô²ò¶Ø¡ªÎß·×200Ëü¸ÄÈÎÇä¤ÎËÌ³¤Æ»È¯¤ª¼è¤ê´ó¤»À¸¥Áー¥º¥±ー¥¤¬¥¢¥àー¥ë¤Ë
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤È¤á
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄêÈÎÇä¤ÇÂ¨´°¤ÎÀ¸¥Áー¥º¥±ー¥¡Ö¥Áー¥º¥ï¥ó¥Àー¡×¤¬¥¢¥àー¥ë¤ÇÇã¤¨¤ë¡ª
¡¦¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¤Î¡Ö¥Áー¥º¥ï¥ó¥Àー¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤òÌ¾¸Å²°¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¡£
¡¦¡Ö¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¡×¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¸ÂÄê¤Î¿·¥Õ¥ìー¥Ðー&¥¯¥é¥ó¥Á´Ì¤â¡£
À¸¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÄÉµá¤·¤¿À¸¥Áー¥º¥±ー¥¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢ÈÎÇä³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«¿ôÊ¬¤ÇÂ¨´°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëËÌ³¤Æ»È¯¤Î¡Ö¥Áー¥º¥ï¥ó¥Àー¡×¡£
2·î14Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆüËÜ°ì¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¢¥àー¥ë¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é¡× ¤Ë½é¤á¤Æ½ÐÅ¹¤·¤Þ¤¹¡£
¾ì½ê¤Ï¡Ö¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¡×10³¬¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ï½µ2²ó¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄêÈÎÇä¤Î¿Íµ¤¥¹¥¤ー¥Ä¤¬¡¢Å¹Æ¬¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¤ー¥Ä¤Ø¤ÎÇ®ÎÌ¤¬¹â¤¤Ì¾¸Å²°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤ä¡Ö¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¡×¸ÂÄê¥¯¥é¥ó¥Á´Ì¤Ê¤É¡¢ÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅ°Äì²òÀâ¡ª
¥Áー¥º¥ï¥ó¥Àー¤È¤Ï¡©
ËÌ³¤Æ»Æü¹âÄ®¡¢Åìµþ¥Éー¥àÌó7.5¸ÄÊ¬¤Î¼«¼ÒÊüËÒÍïÇÀ¾ì¤Ç¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëµí¤ä¡¢¼«¼ÒÍÜ·Ü¾ì¤Ç¸Â¤ê¤Ê¤¯Êü¤·»ô¤¤¤Ë¶á¤¤´Ä¶¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤¿·Ü¡£
¤½¤ó¤ÊËÌ³¤Æ»¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼«Á³´Ä¶¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢É÷Ì£Ë¤«¤ª²Û»Ò¤Ë¹ç¤¦ÊüËÒµíÆý¤È¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê´Å¤ß¤È¿¼¤¤¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÍñ¤ò»ÈÍÑ¡£
ºÇ¹â¤Î¸¶ºàÎÁ¤ò¼«¤é¤Î¼ê¤Çºî¤ë¤«¤é¤³¤½ÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¥Áー¥º¥ï¥ó¥Àー¡×¡£
ºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´°À®¸å¤¹¤°¤ËµÞÂ®ÎäÅà¡£ºî¤ê¤¿¤Æ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥àー¥ëÀè¹ÔÈÎÇä
¥Áー¥º¥ï¥ó¥Àー¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯
4¸ÄÆþ2,970±ß
¤Þ¤º¤ÏÊÔ½¸Éô¤â·ã¿ä¤·¤ÊËÜ½ÐÅ¹¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡£
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¤Î¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥Áー¥º¥ï¥ó¥Àー¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤Ç¤¹¡£
Ç»¸ü¤Ê¤Î¤Ë·Ú¤ä¤«¤ÊÀ¸¥¬¥Èー¥·¥ç¥³¥é¤È¡¢¤Õ¤ï¤È¤í¤Î¥Áー¥º¥àー¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ë½Å¤Ê¤ë°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
°»¤¬¤±¤·¤¿¥Ê¥Ã¥Ä¤È¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¿©´¶¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡¢ÈþÌ£¤·¤µ¤ÎÍ¾±¤¤ò»Ä¤·¤Þ¤¹¡£
ÁÇºà¤Î¼Á´¶°ã¤¤¤ò°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¡ª
Á´¹ñÈ¯Çä¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡Ö2026¥¢¥àー¥ë¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é～¥·¥ç¥³¥éÂç¹¥¤¡ª～¡×¤ÇÀè¹Ô²ò¶Ø¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´°ÇäÉ¬»ê¤ÊÍ×ÃíÌÜ¾¦ÉÊ¡ª
¥¢¥àー¥ë¸ÂÄêÈÎÇä
¥ï¥ó¥Àー¥µ¥ó¥É¸ÂÄê¥¯¥é¥ó¥Á´Ì
2,880±ß
Â³¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¡×¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ï¥ó¥Àー¥µ¥ó¥É¸ÂÄê¥¯¥é¥ó¥Á´Ì¡×¡£
ÊüËÒµíÆý¤ÈÊ¿»ô¤¤Íñ¤ò»È¤Ã¤¿¾Æ¤²Û»Ò¡¦À¸¿©´¶¥Áー¥º¥µ¥ó¥É¥¯¥Ã¥ー¤Î¸ÂÄê¥«¥éー¡õ¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¯¥é¥ó¥ÁÆþ¤ê¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»»º¥Áー¥º¤Î¥¯¥êー¥à¤¬2¼ïÎàÆþ¤Ã¤¿¤Õ¤ó¤ï¤êÀ¸¿©´¶¤Î¥µ¥ó¥É¥¯¥Ã¥ー¤ò¡¢ÅÚ¤Î¤è¤¦¤ËÉß¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¥Á¥ç¥³¥¯¥é¥ó¥Á¤ÎÃæ¤«¤é·¡¤ê½Ð¤¹¡¢¥¢ー¥È¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥¯¥Ã¥ー¡¢¥¯¥êー¥à¡¢¥Á¥ç¥³¥¯¥é¥ó¥Á¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿©´¶¤È±öÌ£¡¦´Å¤ß¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¡£
2¿§¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¯¥é¥ó¥Á¤Ï¥¯¥Ã¥ー¤ò¿©¤Ù¤¿¸å¡¢¥·¥ê¥¢¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¤É¤¦¤¾¡£
¸ÂÄê¥¯¥é¥ó¥Á´Ì¤ÎÆÃÊÌ´¶¤â¤¢¤ê¡¢Í§¿Í¤ä¥Ñー¥È¥Êー¤Ø¤Î¥®¥Õ¥ÈÅù¤Ë¤â¤ª´«¤á¤Ç¤¹¤Í¡£
ÄêÈÖ¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡ª
¥Áー¥º¥ï¥ó¥Àー
4¸ÄÆþ2,268±ß
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂåÉ½¾¦ÉÊ¡Ö¥Áー¥º¥ï¥ó¥Àー¡×¤Ï¡¢Îß·×200Ëü¸Ä°Ê¾å¤ÎÈÎÇä¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¿Íµ¤¤ÎÀ¸¥Áー¥º¥±ー¥¤Ç¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»Æü¹âÄ®¤Î¼«¼ÒÊüËÒÍïÇÀ¾ì¤ÇºÎ¤ì¤¿É÷Ì£Ë¤«¤ÊÊüËÒµíÆý¤È¡¢Ê¿»ô¤¤Íñ¤ò»È¤Ã¤¿ÁÇºà¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬Ì£¤Î·è¤á¼ê¡£
¥¶¥¯¥Ã¤È¤·¤¿¥×¥ì¥¹¥É¥¢ー¥â¥ó¥É¥¯¥Ã¥ー¤È¡¢À¸¥Áー¥º¥¹¥Õ¥ì¡ÜÀ¸¥Áー¥º¥àー¥¹¤Î¤Õ¤ï¤È¤í¥¶¥¯¿©´¶¤Ï¡¢²òÅà¤Î»ÅÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ3ÄÌ¤ê¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤â¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¡£
ÎäÅà¡¦È¾²òÅà¡¦Á´²òÅà¤ÈÊÑ²½¤¹¤ë¿©´¶¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥¤ー¥Ä¤ÎÉ½¾ð¤ò¼«Ê¬¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£
ÉáÃÊ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´°Çä¤Î¥¹¥Ôー¥É¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Å¹Æ¬¤Ç½Ð²ñ¤¨¤¿¤é¥é¥Ã¥ー¤È¸À¤¨¤ë¤Û¤É¤Îµ®½Å¤µ¤«¤â¡ª¤É¤¦¤¾¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯‼
¸ÂÄê¤ÎÊÝÎäÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ªÅÏ¤·
¤Þ¤È¤á
¡Ö¥Áー¥º¥ï¥ó¥Àー¡×¤Î¡Ö¥¢¥àー¥ë¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é～¥·¥ç¥³¥é¡×½é½ÐÅ¹¤Ï¡¢¥Ê¥´¥ä¥É¥Ã¥ÈÆÉ¼Ô¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¹¥¤¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÅß°ìÈÖ¤ÎÃíÌÜ¥È¥Ô¥Ã¥¯¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
ÄÌ¾ï»þ¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×ÈÎÇä¤Î¤ß¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Áー¥º¥ï¥ó¥Àー¡×¤Ç¤¹¤¬¡Ö2026¥¢¥àー¥ë¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é～¥·¥ç¥³¥éÂç¹¥¤¡ª～¡×½ÐÅ¹Ãæ¤Ï¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÅ¹Æ¬¤ÇÄ¾ÀÜ¹ØÆþ¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
ÀìÍÑ¤ÎÊÝÎäÂÞÉÕ¤¤À¤«¤é¡¢ÎäÅà¾¦ÉÊ¤â°Â¿´¡£
¡Ö¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¡×10³¬¤Î²ñ¾ì¤ÏÎãÇ¯ÄÌ¤êÂçº®»¨É¬»ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤äÀè¹ÔÈÎÇä¤È¤¤¤¦ÆÃÂç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ï¹³¤¨¤Þ¤»¤ó¤Í¡Ä¡£
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÄ¾Á°¤Î¤³¤Î´ü´Ö¡¢¿§¡¹¤È¥¹¥¤ー¥Ä¤á¤°¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥Áー¥º¤È¥·¥ç¥³¥é¤Î¶Ë¾å¤ÎÂ¿ÁØÂÎ¸³¤ò¤¼¤Ò¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§2026¥¢¥àー¥ë¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é～¥·¥ç¥³¥éÂç¹¥¤¡ª
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä10F¥á¥¤¥ó²ñ¾ì
³«ºÅ´ü´Ö¡§1/16(¶â)～2/14(ÅÚ)
³«ºÅ»þ´Ö¡§10:00～20:00
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.utopiaagriculture.com/products/