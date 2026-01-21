コペンハーゲンDF鈴木淳之介はナポリ戦でフル出場

デンマーク1部コペンハーゲンは現地時間1月20日にUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第7節でイタリア王者のナポリと対戦し、1−1で引き分けた。

DF鈴木淳之介はセンターバックとして先発フル出場。強豪相手に安定したパフォーマンスを披露し、現地メディアでは「今夜のベストプレーヤー」と称賛を集めた。

鈴木は4バックシステムのセンターバックを務めた。コペンハーゲンは前半35分に退場者を出す苦しい展開となったなか、相手の攻撃の芽を摘み取る安定した対人守備や空中戦の強さを発揮。また、攻撃面でもドリブルでの持ち上がりやセットプレーでのヘディングシュートなどイタリア王者ナポリを相手に堂々たるプレーを披露していた。

デンマーク紙「Tipsbladet」の選手採点で鈴木はチームトップタイとなる「4点」。「試合の序盤から圧倒的な存在感で、間違いなく今夜のコペンハーゲンのベストプレーヤーだった。秋季シーズンの好調を維持している。コペンハーゲンは本当に素晴らしい掘り出しものを見つけた」と称賛されていた。（FOOTBALL ZONE編集部）