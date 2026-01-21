ハル・シティMF平河悠がアシストを記録

イングランド2部ハル・シティは現地時間1月20日にチャンピオンシップ第28節でプレストンと対戦し、3-0で勝利した。

期限付移籍で加入したばかりのMF平河悠は早速デビューし、アシストを記録して勝利に貢献。現地メディアで「即座のインパクトを残した」と高評価された。

平河は現地時間1月19日にイングランド2部ブリストル・シティからシーズン終了までの期限付移籍でハル・シティに加入が発表された。すると翌日のゲームで早速ベンチ入りし、後半3分から途中出場した。

するとそのわずか1分後、右サイドでこぼれ球を拾った平河は縦への仕掛けから右足でクロスボールを供給。これをFWオリヴァー・マクバーニーがボレーシュートで決めてダメ押しの3点目が生まれた。平河はハル・シティでのファーストプレーでいきなりアシストを記録した。

英メディア「Hull Live」の選手採点で平河には10点満点中の7.5点がつけられ、「ブリストル・シティから加入しておよそ24時間でデビューを果たすと、クロスでマクバーニーの得点をアシストし即座のインパクトを残した。素晴らしく、エキサイティングなカメオだった」と絶賛されていた。

出場機会を求め、プレミアリーグ昇格を争うハル・シティへとやってきた25歳のウイングが最高の形で新天地デビューを飾った。（FOOTBALL ZONE編集部）