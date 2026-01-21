『聖の青春』などの作品で知られる作家・大崎善生が2024年8月3日、66歳でこの世を去った。彼の遺品のパソコンからは、闘病中に書き残した未発表の絶筆『渚にて』が見つかった。そこには、死を前にした自身の姿をユーモラスに、そして達観した境地で綴る作家の姿があった。

声帯を失い、声が出せないながらも「それはいつなんだよ！」と怒りを露わにした最後の願い。そして、20年間生活を共にした妻で女流棋士の高橋和が包み隠さず語った、知られざる最期の日々。将棋を愛した作家は、人生の最終盤をどのように描き、そして投了したのか――。



「淡々と死んでいこう。それが最後の仕事だ」

2022年5月、大崎善生は12時間に及ぶ手術で94個の癌細胞を摘出した。甲状腺、声帯、食道も摘出し、完全に声を失った。手術から3週間後、医師から説明を受けたとき、隣にいた妻の和は声をあげて泣いた。彼女が大崎の前で涙を見せたのは、この一度だけだったという。

その姿を見た大崎は、未発表の絶筆『渚にて』に自身の覚悟をこう記している。

《その姿を見た瞬間、私は心に誓った。自分は絶対に病気のことでは泣かない。どんなに苦しくても悔しくても泣かない。嘆いたり怒ったり感情的になったり絶望したりしない。そんな姿を美和には見せない。淡々と死んでいこう。64歳まで生きてきてそれが最後の仕事だ》

文中の美和とは、妻の和のことである。この言葉通り、大崎は病気に対して怒りも不安も見せず、淡々と対峙していたという。

最後の願いは北海道旅行だった。「大崎が夏まで頑張れたのは、この旅行を楽しみにしていたことが大きい」と和は振り返る。しかし、容態が急激に悪化し、主治医から止められる。

「今のままでは新幹線の中で倒れてしまいますよ。治療を続けて、もう少しよくなってから……」

これまで主治医の言葉を尊重してきた大崎が、このとき初めて怒りを露わにした。「それはいつなんだよ！」。声にならない叫びが響いた。

トイレのドアをノックしても反応がない

亡くなる前夜、大崎は愛する者たちに囲まれ、幸せな時間を過ごした。京都の大学から久しぶりに帰省した一人息子の唯、そしてフランスから会いに来てくれた親しい友人の娘かづ。痩せ細った体に残された命を燃え上がらせ、喜びの頂点に立ったかのようだった。

翌朝、和が目を覚ますと、いつもリビングのソファで寝ている大崎の姿がなかった。和が開くと、大崎は座ったまま俯くようにしていた。体を揺すっても反応はなく、呼吸器切開した喉元に手を当てると、まだほんのりと体温を感じたという。

救急隊員が到着し、すでに指先の硬直が始まっていることを告げた。「もう亡くなられています」。それは、まるで『あしたのジョー』のラストシーンのような姿だったと、和は語る。

「あのときに救急車を呼んでいたら、病院のベッドで亡くなることになったのかなぁ……。最期は家がいいって言っていたから、上手な幕引きだったと思います。そりゃ見つけた方はいい気はしませんよ。私としては最期に映る景色の中にいたかったと思いますが、それも配慮だったのかもしれません」

作家として「思い通りのシナリオだった」と評される見事な幕引き。その裏には、家族への深い愛情と、自らの死を最後まで書き切ろうとした作家の矜持があった。

