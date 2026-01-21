キャッシュレス決済やマイナポイントなどが普及し、かなり身近になった“ポイ活”。最近では民間だけでなく、全国の自治体にも広がっています。現金チャージや避難訓練への参加でお得になる取り組みもあります。自治体の狙いはどこにあるのでしょうか？

■140万人が利用する「東京アプリ」

森圭介アナウンサー

「ポイ活はしていますか？」

斎藤佑樹キャスター

「飛行機に乗った時のマイルとかですかね」

鈴江奈々アナウンサー

「iPhoneの中のお買い物というフォルダの中にいっぱい入っていて、ポイ活はすごく頑張ってます。スーパーごとに」

森アナウンサー

「色んな種類のポイントを貯めているということですね。お店や民間がやっているポイ活はかなりメジャーにはなってきましたが、自治体もポイ活に力を入れています」

「東京都の公式アプリ、その名も『東京アプリ』は現在約140万人がダウンロードしています。これをダウンロードしている都民は2月2日から1万1000円分のポイントがもらえるということです」

「対象はマイナンバーカードに登録されている住所が東京都内で15歳以上の方。この1万1000ポイントは、楽天ペイやauペイ、d払いなど民間の共通ポイント、または都立の美術館の入場チケットなどと交換することができます」

「これは東京都が物価高騰対策として打ち出したプロジェクトで、担当者は『マイナンバーカードで行政手続きを皆さんにやってもらいたい』と狙いを話しています」

「今後は東京アプリがあれば役所に行かなくても手続きができるようになるということで、アプリで完結することを目指しているそうです。そのため、今のうちにダウンロードしてほしい、なるべく呼び込みたいのでお得なポイントを付与しているということです」

「1万1000ポイントをもらうためには、このアプリの他にデジタル認証アプリを一緒にダウンロードし、手元にマイナンバーカードを用意する必要があります」

「アプリを他に入れなきゃいけないんだ、カードを用意しなきゃいけないんだと煩わしさを感じる人はいるかもしれませんが、ここを乗り越えればポイント付与が待っていると言えるかもしれません」



■港区や世田谷区でもポイント還元

森アナウンサー

「都内のポイ活は他にも色々あります。都民でなくても、例えば埼玉県など他の地域に住んでいる人でも使えるものがあります。港区のアプリ『みなトクPAY』は2月末までのキャンペーンで港区の対象店舗を利用すると最大25％のポイント還元があります」

「世田谷区の『せたがやPay』は1月21日からスタートします。16歳以上が対象で3月末までの利用で最大15％のポイント還元があります（いずれも各月で付与されるのは上限1万ポイント、予算上限額に到達したら終了）」

斎藤キャスター

「情報を知っていることによって得られるいいポイントは、たくさんあるんですね」

■インフラにも…全国で広がるポイ活

森アナウンサー

「全国でも広がっています。静岡・御殿場市では『富士山Gコイン』というデジタル地域通貨があり、市民の約7割が使う、まちのインフラになっています。現金をチャージするだけで毎回1.5％のポイントがつきます。銀行の預金金利は今0.2％〜0.3％ですからね…」

「市内の加盟店やスーパー・コンビニ・飲食店など色々なところで使えます。2月からは、最大1万円分のチャージで5000円分のポイントが付与されます」

「そして、ご高齢の方などスマートフォンはよく分からない、アプリ登録が難しいという方もいます。富士山Gコインはアプリだけではなく、利用店舗は限られますがカードも用意されています」

「担当者は『全ての人をフォローできる仕組みを目指している』と言います。使う方の思いに寄り添っているからこそ、市民の7割が利用している結果につながっているのかもしれません」

■宮城県民の3分の1が利用するポイ活

森アナウンサー

「一味違う試みもあります。宮城県の『みやポイ活』です。宮城県の全域で実施していて、県の取り組みにポイントを獲得しながら参加することができ、県民の3分の1ほどにあたる約77万人が利用しています」

「例えば、今年度から一部の市町村の避難訓練に参加したら200ポイントが付与されるなど、防災との融合があります。このポイントは県内の店舗などで利用できます。なぜ買い物ではなくて避難訓練に参加したらポイントがもらえるのでしょうか？」

「狙いはマイナンバーカードの登録です。マイナンバーカードをアプリに登録すると、アプリと個人情報がひも付けられますよね。すると、災害時にこのアプリを登録しておけば、避難所の受付などをスムーズにできます」

「どこの誰なのかをすぐに確認できます。さらにはマイナンバーの基本情報でどこに誰が避難しているのかもスムーズに把握できます。東日本大震災の時は、自分の大切な人が今どこに避難しているのか確認するのが非常に難しかったです」

直川貴博アナウンサー

「私も福島で取材していた時に色んな避難所を回って、どこに誰がいるという誤情報もあったと聞きました。こうやって一元管理できるのは、避難している人も探している人にとってもいい取り組みですね」

森アナウンサー

「ポイント付与という形でちょっとお得にもなる、という部分につながっているのが上手い仕組みだなと思いました」

■86万円の食費をポイ活すると？

森アナウンサー

「私はあまりポイ活をやっていないです、という人もいると思います。ポイ活している人としていない人、どれぐらいの差があるのでしょうか。ポイ活している人は年間で3万4915円差がつくという試算もあります」

「ポイント経済圏やポイ活に詳しい野村総合研究所の冨田勝己さんによると、統計局の家計調査では1世帯の年間の食費が約86万円と言われていて、この分をポイ活すると、食費で1万2909ポイント分の差がついてしまうということです」

「日用品や娯楽の費用などと合わせると、3万4915円分の差がつきます。冨田さんは『今、日本ではポイ活ブームが広まってきている』と話します。キャッシュレス決済やマイナポイントなどが普及し、国を挙げての取り組みでポイント活動が増えてきたということです」

■「やらない方がいい」パターンは？

森アナウンサー

「とはいえ、ポイ活は色んなところを使い分けられればいいですが、なかなか難しいですよね。冨田さんは『手続きが面倒で、何日も頭を悩ますくらいならやらない方がいい』と言っていました」

「ポイント欲しさにそれほど必要ではないものを買うとか、買い物の度に気を使う、『ポイ活しなきゃもったいない』と思うのもちょっと違う。心・体・時間的にも無理がない、楽しめる範囲で実施してくださいと冨田さんは話していました」

「気をつけるべきは、ポイント付与をフックにした詐欺なども多いことです。本当にオフィシャルのものなのかを確認した上で、注意して利用してもらいたいということです。知ればお得なポイ活。検討してみるのもいいかもしれません」

