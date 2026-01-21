食料危機が叫ばれるたび、人工肉や昆虫食が「未来の答え」のように語られる。しかし本当に、日本人が守るべき食料はそこにあるのだろうか。

【写真】この記事の写真を見る（2枚）

鹿児島大学教授の佐野雅昭氏は、日本の国土と海のデータをもとに「私たちは決定的な強みを見落としている」と警鐘を鳴らす。陸ではなく、海にこそ日本の生存戦略がある理由とは？ 新刊『日本漁業の不都合な真実』（新潮社）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／後編を読む）



写真はイメージ ©getty

◆◆◆

海まで含めれば日本は「世界有数の大国」

日本は小さな島国です。山がちで、国土の67パーセントが森林とされます。OECD加盟国では森林で有名なフィンランドやスウェーデンに次ぐ高い割合で、世界平均である約30パーセントの倍以上。日本は世界に冠たる森林国です。

逆に言えば、日本は平地が少なく、国土に占める農地の割合はわずか約11.5パーセント。農水省大臣官房の食料安全保障室によれば、日本は人口が多いため一人当たりの農地面積は約3.5アール程度と非常に小さく、現在の食生活を続けるために必要な農地面積11アールの3分の1にとどまります。たとえ種子や肥料などの輸入が十分に確保されたとしても、国産農産物だけではやはり今の人口の3分の1程度しか現在の食生活を維持できないことになります。

さらに悪いことに、この希少な農地も農業者の高齢化や労働力不足などにより荒れ果て、年々減少しています。

農地が狭い上にそれすら縮小し続けている島国日本ですが、世界で6番目に広く4番目に体積の大きな、豊かな水産資源をもつ200海里排他的経済水域を有しています。

海まで含めれば日本は世界有数の大国なのです。

海には魚がいて、永続的なタンパク質供給源として利用できます。海は農地と違って耕耘や施肥の必要がなく、ただ放置しても荒廃しません。むしろ放置することで資源は健全に保たれます。海という自然環境こそ日本の有する地理的な利点、どんな時代にも変わらない根本的な強みなのです。

先に指摘したように、日本の食料政策がタンパク質自給を最大の目標とするのであれば、水産資源と漁業をあらためて見直す時期が来ていると思います。将来どんな状況になっても、子供たちに十分なタンパク質を供給できるような国であってほしいと筆者は思います。そのためには、目先の儲けにとらわれることなく、漁業を農業と同様に、失ってはならない日本社会の基盤の一つと位置づけることが必要です。

昆虫食がもてはやされているが…

近年、メディアでは食料危機に備えた人工肉や大豆ミート、ゲノム編集した養殖魚や昆虫食の研究がもてはやされています。大学や研究機関でもそういう研究が評価され、政府や企業から大きな予算を獲得できるようで、そのために食料危機を煽り立てる風潮さえあります。

歴史学者のユヴァル・ノア・ハラリ（1976〜）は世界的なベストセラーとなった著書『サピエンス全史』（河出文庫、原著2011）の中で、人類の歴史の中で、科学は資本主義的あるいは権力的な意図から生まれる投資がなければ存在できないと書いていますが、まさに「資本が儲ける」ための技術ばかりが、食料産業に関わる科学研究でも注目されています。

そのような科学技術の方向性は一見して正しく見えます。確かに漁業という産業を持たず魚を食べる文化のない諸外国では、畜肉の代わりとなる人工肉に期待するのは仕方ないことで、天然の魚よりニセモノでも肉を選ぶのが道理です。しかし、彼らとは異なり魚を食べる文化を持つ日本人が真似る必要はありません。

不自然で、人工的な「資本が儲ける」ために商品化された食べ物より、私たちの目の前の海にいる魚を食べれば良いのです。日本の海には自然の中で元気に育った魚がたくさん泳いでおり、それを獲る漁業も「今のところは」存在しています。試験管の中で製造された人工肉や養殖コオロギと、自然の海で健康に育った魚と、読者の皆さんは次世代の子供たちにどちらを食べさせたいでしょうか。

今、日本がやるべきこと

私たち日本国民が人工肉などよりも自然の魚を食べたいと願うのであれば、少なくとも税金を使った技術開発や投資は、資本が儲けるための反自然的な科学技術に対してではなく、自然と調和した漁業や漁村を上手く維持・発展させる方向に向けて行われるべきでしょう。地球や海洋、自然や生物と調和する食料生産、持続的な漁業や農業のありかたを模索する科学的取り組みは今すぐ「儲かる」ことには役立ちませんが、未来の日本で暮らす世代には大きな恩恵をもたらします。

これは、単なる食料選択にとどまらない文明の選択なのです。古代ギリシャに起源をもつ西欧文明は、自然を支配し、あるいは作り替え、欲しいものを手に入れてきました。「科学」を動員し自由自在に自然を開発・消費してきたのです。近代ではそこに資本主義的思想が加わり、「儲ける」ための科学技術が発展しました。環境破壊型の近代的な農畜産業はその典型で、人工肉やゲノム編集の技術はその延長線上にあると考えられます。

しかし日本は違います。フランスの哲学者ジャン＝ポール・サルトル（1905〜1980）が主唱した西欧文明に依拠する「実存主義」を完璧に論破した、20世紀を代表する文化人類学者で「構造主義」の嚆矢クロード・レヴィ＝ストロース（1908〜2009、著書に『悲しき熱帯』など）は『月の裏側 日本文化への視角』（中央公論新社、原著2011）で日本文化を高く評価し、「日本文化は西洋に精神的健康の模範を示している」と語りました。先進諸国で唯一、日本だけが自然を受動的に受け止め、自然から引き出せるものをありのままに生活の中に取り入れてきたことをそう表現したのです。

自然開発と消費を繰り返して成長してきた持続性のない西欧文明と比較して、日本には自然と協調し、受動的に何かを引き出そうとする独特の持続的な文化、レヴィ＝ ストロースが言うところの「野生の思考」が根付いています。それをレヴィ＝ ストロースは羨ましいと考えたのです。自然と調和した、原始的ですが持続的な食料生産産業である漁業を大切にすることはまさに日本的な「野生の思考」を尊重することであり、日本にしかできない健全な文化的態度で、世界に誇るべきものです。

しかし残念ながら西欧文明に侵食された現代の日本社会では、漁業のような自然と人との「営み」やそこでの「野生の思考」が軽視されつつあります。それが「儲かる」ことではないからです。

〈だから日本人の平均寿命は長かった…「魚食」が日本人に許された“スゴイ特権”といえる理由〉へ続く

（佐野 雅昭／Webオリジナル（外部転載））