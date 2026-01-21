東京電力ホールディングスは２１日午後にも、柏崎刈羽原子力発電所（新潟県柏崎市、刈羽村）６号機（出力約１３６万キロ・ワット）を再稼働させる。

東電が２０１１年の福島第一原発事故以降、原発を再稼働させるのは初めてで、国内の原発では１５基目となる。

東電は当初、２０日に再稼働する方針だったが、１７日に核分裂を抑える制御棒の警報装置が設定ミスで鳴らないトラブルが発生。警報装置の動作を確認するため、再稼働を延期していた。

２１日未明には警報装置の動作確認を終了。再稼働に向けた最終調整を進めており、原子力規制委員会の承認を受けた後、制御棒を引き抜いて原子炉を起動させる。２時間ほどで核分裂反応が安定して続く「臨界」に到達する見通しだ。

その後は、月内にも試験的な発電を始めるとみられる。原子炉で発生した蒸気で動く設備の点検などを行い、段階的に発電機の出力を上げる。

１２年３月に停止してから１４年近くが経過したため、一度原子炉を停止して、機器に不具合がないかを調べる。問題がなければ規制委の最終的な確認を経て、２月２６日に営業運転を始める計画だ。

６号機の原子炉は、改良型沸騰水型軽水炉（ＡＢＷＲ）という型式で、福島第一原発の沸騰水型軽水炉（ＢＷＲ）と比べ安全性などが向上しているとされる。

福島の原発事故の教訓を踏まえ、１３年に施行された新規制基準では、電力会社に地震や津波などへの対策の強化が求められている。

柏崎刈羽原発では、海抜１５メートルの高さの防潮堤、原子炉の水素爆発を防ぐ装置、電源喪失に備えた多数の電源などが設けられている。