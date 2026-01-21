May′n、20周年の締めくくりとなるライブツアーのキービジュアル＆ツアーロゴ解禁
歌手・May'nのアーティストデビュー20周年の締めくくりとなるライブツアー『THE BEST of May'n』のライブキービジュアルとツアーロゴが解禁となった。
『THE BEST of May'n』は、3月8日の愛知・Zepp Nagoya公演からスタート。キービジュアルは、20周年記念ライブ『SANKYO presents May’n 20th Anniversary Concert Gratz from MACROSS F』でもコラボビジュアルを描いた江端里沙氏による新規描き下ろし。May’nから再度熱烈なオファーがあり、今回の実現に至ったという。
ツアーロゴは、『SANKYO presents May'n 20th Anniversary Concert Gratz from MACROSS F』を「もっとたくさんの方に届けたい」という思いを込めて表現されたものだという。
『THE BEST of May'n』は現在、愛知・大阪・東京の3公演について各プレイガイドで先行抽選受付を実施している。
■May'n コメント
20年間の中でたくさんの音楽に出逢い、喜びも悲しみも怒りも楽しさも、全部全部素直に音楽に込めて届けてこれたし、これからもそれがMay’nらしさだなと思っています。
この数年、めちゃくちゃありのままの姿でステージに立てているなと思っていて、みんなの視線とか声援とか、そういうものをぜんぶ自分の自信に変えて、ステージで歌ってるなと思います。
その中で、シェリルという存在はとても大きく、作品のひとつというわけではなく、May’nの始まりという大切な出逢いでもあるし、それだけじゃなく、とても運命を感じる。いつだってシェリルと共に生きているような感覚があります。
常にどんなときも、歌えばMay’nでありシェリルである。一心同体、だけど違う！ みたいな、そういったMay’nとシェリルの共存を表現していただけたら嬉しいです。
かっこよく、美しく、楽しく、汗だくなMay’nらしさが出てたら嬉しいです！！
江端さんの絵が大好きです!!!
