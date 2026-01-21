薬物依存からの回復を目指す元タレントの田代まさし氏（69）が21日、インスタグラムを更新。MRI検査の結果を報告した。

「今年、70歳の古希を迎える年齢なので この際ちゃんと身体のメンテナンスを整える検査を実施しよう！と幼馴染で脳外科医の友人の病院で脳のMRIをとって検査をしてもらいました！」と経緯を記し、検査結果については「年齢的な加齢による脳の萎縮もみられ、軽い脳梗塞が結構あるとのこと（汗）」と明かした。

解析結果レポートの画像も添付した上で、「でも直ぐに手術をするとか薬で治療するまではいってなくて 細くなっている血管を太くする為の食事改善や記憶力を高める為の生活習慣等のアドバイスを頂きました」と説明。「もっとヤバい状況だと思っていたので一安心をした次第で有ります。元々俺は脳ドラッグ！笑」とユーモアを交えて思いをつづった。

田代氏は19年に覚せい剤取締法違反容疑などで逮捕。20年に懲役2年6カ月（うち6カ月は保護観察付き執行猶予2年）の判決で服役。22年、SNS上の投稿で「2022年10月27日に福島刑務所を出所しました」と報告していた。