シングルマザーとして4人の子どもを育てるモデルで実業家のMALIA.（42）が16日、インスタグラムを更新。20歳前後での出産・育児を振り返り、母親に向けられる批判に思いをつづった。

ママ友らと「母じゃない時間」を楽しんだ様子をつづるとともに、「母が楽しんでいると 母なのに、とかこどもどうしてるの、とか、そんな声が向けられることがいまだにあるらしく…少しだけ、残念な気持ちになりました。。母も、ひとりの人間」と言及。「父の仕事帰りの一杯が許されて、母の休憩はなしですか？それ、全然フェアじゃないよね。笑」と訴え、「息抜きは、悪いことじゃない。むしろ、母が笑って帰ること。ママ、とっても楽しかったんだよ。って、こどもにお話しすること」と私見を述べた。

ストーリーズでは、「ハタチそこそこでの出産だったから母にお願いして出れる日は出たし全力で遊んだ。誰に何と言われても気にしなかった。寝なくても体力のあった年齢だったし全力で子育てして週末は全力で遊んだ。これリアル20年前の話し」と第1子出産当時を回想。その上で「いまだに母の人権ないような事や心無いこと言う人がいるんだってよ」と、母親に心無い言葉が投げかけられる現状に触れ、「信じらんないよ。もう2026年だよ?新しい時代なんだから感覚も新しくして 過去の話しは過去のもの」と思いをつづった。

MALIA.は02年、19歳でJリーガー田中隼磨氏と結婚し、長男を出産したが04年に離婚。翌05年、格闘家の山本徳郁さん（18年死去）と再婚し、次男と長女をもうけるも09年に再び離婚した。15年にはJリーガー佐藤優平と再々婚し、17年3月に離婚。同年11月、元Jリーガーでモデルの三渡洲舞人との結婚を発表し、18年8月に第4子となる3男を出産したが、19年4月に4度目の離婚を発表した。