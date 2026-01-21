1月20日、M!LKの佐野勇斗がInstagramを更新した。

【写真】塩崎太智＆曽野舜太とロケをした際の仲良しSHOT

佐野は、自身のInstagramアカウントにて、「友達とラーメンいってきた」とコメントし、M!LKメンバーの山中柔太朗、曽野舜太とラーメンを前にした3ショットを公開。

また、コメント欄に、「おいちゃんだいちゃんは別仕事頑張ってました」と追記する形で、他のメンバーの吉田仁人と塩崎太智は別の仕事だったことも明かした。

この投稿に対し、ファンからは、「仲良いね〜」「メンバー＝友達なのほんとに神すぎる」「最高メンツ」「かわいいかっこいいの渋滞」「みんなビジュよすぎ」「目の保養です」などの反響があった。

俳優業と並行し、5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのメンバーとして活動中の佐野。M!LKとしては、現在グループ史上最大規模のアリーナツアー「M!LK ARENA TOUR 2025-2026『SMILE POP!』」を開催中だ。

自身のInstagramではメンバーとの写真を公開することも多く、1月14日の投稿では、TBS系『ニノなのに』にて塩崎と曽野とロケをした際の仲睦まじい3ショットを披露していた。

※塩崎太智の「崎」は、立つ崎