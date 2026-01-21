【雪の予報】25日（日）頃まで「居座り最強寒波」今夜は首都圏でも雪か？ あすは近畿・東海で積雪による新幹線や高速道など交通機関への影響に注意・警戒を【気象庁 雪雨シミレーション 21日現在】
交通機関への影響に注意・警戒を
気象庁によりますと、北日本から西日本では２５日頃にかけて、日本海側を中心に、山沿いや山地だけではなく平地でも大雪となる所があるということです。大雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒し、着雪やなだれに注意が必要です。
【画像をみる】居座り寒波の雪 いつ、どこで降る？雪雨シミレーション
特に２２日は、北陸地方から山陰にかけての日本海側を中心に降雪量がかなり多くなるおそれがあるため、２２日にかけて大雪への警戒を呼び掛けています。
２１日（水）
気象庁によりますと、日本付近は２５日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続く見込みです。東日本の上空約５０００メートルには、２５日頃にかけて断続的に氷点下４０度以下の強い寒気が流れ込み、西日本の上空約１５００メートルには、２５日頃にかけて氷点下１２度以下の強い寒気が流れ込む見込みです。
特に、強い寒気が流れ込む２２日は、北陸地方から山陰にかけての日本海側を中心に発達した雪雲が流れ込むため、降雪量がかなり多くなるため、注意・警戒が必要です。
▶雪と雨のシミュレーション画像
２２日（木）
気象庁は２２日、北陸地方から山陰にかけての日本海側を中心に降雪量がかなり多くなるおそれがあるとして大雪への警戒が必要だとしています。
２１日６時から２２日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
北海道地方 ５０センチ
東北地方 ６０センチ
関東甲信地方 ５０センチ
北陸地方 ８０センチ
東海地方 ４０センチ
近畿地方 ７０センチ
中国地方 ７０センチ
が予想されています。
▶雪と雨のシミュレーション画像
２３日（金）
気象庁によりますと、２２日６時から２３日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
北海道地方 ５０センチ
東北地方 ７０センチ
関東甲信地方 ３０センチ
北陸地方 １００センチ
東海地方 ５０センチ
近畿地方 ７０センチ
中国地方 ５０センチ
が予想されています。
▶雪と雨のシミュレーション画像
２４日（土）
気象庁によりますと、２３日６時から２４日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
北海道地方 ４０センチ
東北地方 ７０センチ
北陸地方 ７０センチ
東海地方 ５０センチ
近畿地方 ４０センチ
が予想されています。
▶雪と雨のシミュレーション画像
２５日（日）
日本海側を中心に大雪の予報となっています。未明は「JPCZ」の影響で近畿・北陸地方では短時間で大雪になるおそれがあります。
▶雪と雨のシミュレーション画像
２６日（月）
▶雪と雨のシミュレーション画像
札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇の16日間天気予報
▶雪と雨のシミュレーション画像