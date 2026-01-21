名物「肉めし」に期間限定メニューが登場 濃厚な黒味噌が決め手、これはクセになる味だ！
名物「肉めし」が人気のチェーン『肉めし 岡もと』は2026年1月21日から期間限定メニュー「黒味噌肉めし」の販売を始めた。「肉めし」を濃厚な黒味噌で仕上げた。見た目も味もインパクト抜群な味に迫る。
『肉めし 岡もと』とは？
“頑固おやじが作る市場のぶっかけ飯” をもとに誕生した進化系肉めし専門店が、『肉めし 岡もと』。どこか懐かしいシンプルな食堂だ。こだわりの割り下と秘伝のかえしにたっぷり浸かった「肉めし」が看板メニューだ。
黒すぎる…丼の上にたっぷりのった！
「黒味噌肉めし」は、黒味噌ダレでじっくり煮込んだ肉をこれでもかと乗せ、大きな豆腐と玉子にも黒味噌ダレを絡めたボリューム満点な一品だ。
期間限定「黒味噌肉めし」979円
「この黒味噌ならではの深いコクと甘辛い味わいに、ひと口、またひと口とご飯が進みます。トッピングの高菜は、シャキっとした食感と程よい塩味がアクセント。甘辛さの中で箸休めとなり、最後のひと口まで飽きることなく楽しめます。」（同社）
「黒味噌肉めし」979円
「黒味噌肉めし」979円
人気のホルモンがドドンっと、合い盛り
人気のホルモンと、黒味噌で煮込んだ肉を合い盛りにした『黒ホルモン肉めし』も登場する。
「黒ホルモン肉めし」1199円
「黒ホルモン肉めし」1199円
ガッツリ食べたい人にぴったり！種類豊富なメニュー
その他メニュー1
その他メニュー2
『肉めし岡もと』といえばこれ！看板メニュー
「肉めし」814円
「肉めし」814円
「牛ホルめし」924円
「牛ホルめし」924円
「牛すきめし」1078円
「牛すきめし」1078円
※価格は全て税込
〈期間限定で登場！「黒味噌肉めし」〉
販売開始日：2026年1月21日から期間限定
HP：https://www.arclandservice.co.jp/29okamoto/
X(旧Twitter)：https://twitter.com/29okamoto
Instagram：https://www.instagram.com/29okamoto/
公式サイト：https://www.arclandservice.co.jp/29okamoto/
肉めし岡もと 新橋店
住所：東京都港区新橋2-16-1 ニュー新橋ビル1F 122号
営業時間：11時〜22時
席数：21席
電話番号：03-6268-8021
店舗情報：https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=2018
肉めし岡もと 御徒町店
住所：東京都台東区上野4-1-2
営業時間 11時〜22時
席数：18席
電話番号 03-5812-4665
店舗情報：https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=2025
※御徒町店は、券売機での会計となります。食券を購入後、従業員に渡してください。
肉めし岡もと 足立入谷店
住所：東京都足立区入谷8-1-35
営業時間：10時半〜22時
席数：40席
駐車場：18台
電話番号：03-5809-4886
店舗情報：https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=2026
※足立入谷店は、持ち帰りのみ券売機での会計となります。食券を購入後、番号で呼びます。出来上がりまでお待ちください。
肉めし岡もと 溝の口店
住所：神奈川県川崎市高津区溝口1-12-18 志村ビル1階
営業時間：11時〜22時
席数：25席
電話番号：044-874-0678
店舗詳細：https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=2030
※溝の口店は券売機での会計となります。食券を購入後、従業員に渡してください。