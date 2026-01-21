名物「肉めし」に期間限定メニューが登場　濃厚な黒味噌が決め手、これはクセになる味だ！

名物「肉めし」が人気のチェーン『肉めし 岡もと』は2026年1月21日から期間限定メニュー「黒味噌肉めし」の販売を始めた。「肉めし」を濃厚な黒味噌で仕上げた。見た目も味もインパクト抜群な味に迫る。

『肉めし 岡もと』とは？

“頑固おやじが作る市場のぶっかけ飯” をもとに誕生した進化系肉めし専門店が、『肉めし 岡もと』。どこか懐かしいシンプルな食堂だ。こだわりの割り下と秘伝のかえしにたっぷり浸かった「肉めし」が看板メニューだ。

黒すぎる…丼の上にたっぷりのった！

「黒味噌肉めし」は、黒味噌ダレでじっくり煮込んだ肉をこれでもかと乗せ、大きな豆腐と玉子にも黒味噌ダレを絡めたボリューム満点な一品だ。

期間限定「黒味噌肉めし」979円

「この黒味噌ならではの深いコクと甘辛い味わいに、ひと口、またひと口とご飯が進みます。トッピングの高菜は、シャキっとした食感と程よい塩味がアクセント。甘辛さの中で箸休めとなり、最後のひと口まで飽きることなく楽しめます。」（同社）

人気のホルモンがドドンっと、合い盛り

人気のホルモンと、黒味噌で煮込んだ肉を合い盛りにした『黒ホルモン肉めし』も登場する。

「黒ホルモン肉めし」1199円

ガッツリ食べたい人にぴったり！種類豊富なメニュー

その他メニュー1

その他メニュー2

『肉めし岡もと』といえばこれ！看板メニュー

「肉めし」814円

「牛ホルめし」924円

「牛すきめし」1078円

※価格は全て税込

〈期間限定で登場！「黒味噌肉めし」〉

販売開始日：2026年1月21日から期間限定

HP：https://www.arclandservice.co.jp/29okamoto/

X(旧Twitter)：https://twitter.com/29okamoto

Instagram：https://www.instagram.com/29okamoto/

肉めし岡もと 新橋店

住所：東京都港区新橋2-16-1 ニュー新橋ビル1F 122号

営業時間：11時〜22時

席数：21席

電話番号：03-6268-8021

店舗情報：https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=2018

肉めし岡もと 御徒町店

住所：東京都台東区上野4-1-2

営業時間 11時〜22時

席数：18席

電話番号 03-5812-4665

店舗情報：https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=2025

※御徒町店は、券売機での会計となります。食券を購入後、従業員に渡してください。

肉めし岡もと 足立入谷店

住所：東京都足立区入谷8-1-35

営業時間：10時半〜22時

席数：40席

駐車場：18台

電話番号：03-5809-4886

店舗情報：https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=2026

※足立入谷店は、持ち帰りのみ券売機での会計となります。食券を購入後、番号で呼びます。出来上がりまでお待ちください。

肉めし岡もと 溝の口店

住所：神奈川県川崎市高津区溝口1-12-18 志村ビル1階

営業時間：11時〜22時

席数：25席

電話番号：044-874-0678

店舗詳細：https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=2030

※溝の口店は券売機での会計となります。食券を購入後、従業員に渡してください。

【画像】「肉めし 岡本」のメニュー一覧、リーズナブルでボリュームのある丼はどれもうまそう（8枚）