¡Ö±óÆ£¹Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿°ïºà¤Ï²æËý¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡½¡½±ÊÌî½¤ÅÍ¤¬U-23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤ÇÊü¤Äµ±¤¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡Û
¡ÎU-23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¡ÏÆüËÜ£±¡Ý£°´Ú¹ñ¡¿£±·î20Æü¡¿King Abdullah Sports City Hall Stadium
¡¡¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Îµ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿È¿Ä®¹¯¼£»á¡Ê¸½¡¦À¶¿åGM¡Ë¤¬ºÍÇ½¤Ë¹û¤ì¹þ¤ß¡¢¡Ö±óÆ£¹Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¤Û¤É¤ÎÍË¾³ô¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡½¡½¡£²ø²æ¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢ËÜÍè¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿¡£FCÅìµþ¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¿DF±ÊÌî½¤ÅÍ¡ÊÆ£»Þ¡Ë¡£²æËý¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡¸½ÃÏ£±·î20Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î½à·è¾¡¡£¥í¥¹¸ÞÎØ¤òÌÜ¤¶¤·¡¢21ºÐ°Ê²¼¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÊÔÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¼ã¤ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢U-23´Ú¹ñÂåÉ½¤Ë£±¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¡£±ÊÌî¤Ï£´¥Ð¥Ã¥¯¤Î±¦CB¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¼éÈ÷¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¹¶·â¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£36Ê¬¤Ë¤Ï¥¨¥¢¥Ð¥È¥ë¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤ËÍí¤à¡£MFº´Æ£Î¶Ç·²ð¡ÊFCÅìµþ¡Ë¤Î±¦CK¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ÇÈ¿±þ¤¹¤ë¤È¡¢Áê¼êDF¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤Æ¶¯Îõ¤Ê¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¡£¤½¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò±¦SB¾®Àô²Â¸¾¡ÊÌÀ¼£Âç¡Ë¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£¤Þ¤¿ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤«¤é¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÀµ³Î¤ËÇÛµë¤·¡¢FWÆ»ÏÆË¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤Î·èÄêµ¡¤â±é½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¿Í¤Ï¼ê±þ¤¨¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÖÁ°¤Î»î¹ç¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¬¡¢º£Æü¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÎÉ¤¯Æþ¤ì¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¤É¤ì¤À¤±ÎÉ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡££±²ó¥ß¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤ÏÁê¼ê¤ò¾å²ó¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡´Ú¹ñÀï¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£Âç²ñ¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¤¤Ê¤¬¤éÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¿¡£½é¥¹¥¿¥á¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿UAE¤È¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£²Àï¡Ê£³¡Ý£°¡Ë¤Ï±¦CB¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢Â³¤¯Âè£³Àï¤Î¥«¥¿¡¼¥ëÀï¡Ê£²¡Ý£°¡Ë¤Ïº¸CB¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¸å¤Ë¡¢¸åÈ¾¤«¤é¤Ï¥¢¥ó¥«¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£º£Âç²ñ£³»î¹çÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿´Ú¹ñÀï¤Ï±¦CB¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢CB¤Ç¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤À»Ô¸¶Íù²»¡ÊÂçµÜ¡Ë¤¬Éé½ý¸òÂå¤·¤¿66Ê¬¤«¤é¤Ïº¸CB¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¡£¤½¤ÎÊ£¿ô¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤³¤Ê¤¹¥Ý¥ê¥Ð¥ì¥ó¥ÈÀ¤ËÂç´ä¹ä´ÆÆÄ¤â»¿¼¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ÏÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤·¡¢¥¢¥ó¥«¡¼¤Ç¤â¤¤¤±¤ë¤·¡¢¥Ý¥ê¥Ð¥ì¥ó¥È¤Î¤È¤³¤í¤âÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¡£À®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×
¡¡¸µ¡¹¡¢³ÆÇ¯ÂåÊÌ¤ÎÀ¤ÂåÊÌÂåÉ½¤Î¾ïÏ¢¤Ç¡¢Áá¤¯¤«¤é¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¡£23Ç¯£¶·î¤ÎU-17¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ç¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ÆÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¼éÈ÷¤È¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÉð´ï¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎU-17¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤«¤é£²¤«·î¸å¡¢U-17ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹±óÀ¬Ãæ¤ËÉé½ý¡£Æ±Ç¯½©¤ÎU-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤â¥®¥ê¥®¥ê¤Ç´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÏËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤È¤Î½éÀï¡Ê£±¡Ý£°¡Ë¤Ë45Ê¬´Ö½Ð¾ì¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢»Ä¤ê¤Î»î¹ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ò²¹¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤³¤Î²ø²æ¤ò¶¤Ë¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Ù¤¯¡¢ºòµ¨¤ÏFCÅìµþ¤Ç¥È¥Ã¥×¾º³Ê£±Ç¯ÌÜ¤Ê¤¬¤éÄ»¼è¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¡£J£³¤Ç31»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ£±¥´¡¼¥ë¡£¤½¤Î·Ð¸³¤¬º£¤Î¼«Ê¬¤ò»Ù¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢À®Ä¹¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤¿¡£
¡Ö¥×¥í¤Î´ð½à¤Ç£±Ç¯´Ö»î¹ç¤Ë½ÐÂ³¤±¤ÆÀï¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë£±Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£³Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÎÉ¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¥æ¡¼¥¹¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃæÈ×¤ÈCB¤ÎÎ¾Êý¤Ç·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÄ»¼è¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤ÏËÜÅö¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ãç´Ö¤ÎÂ¸ºß¤âÂç¤¤¤¡£Æ±Ç¯Âå¤ÎÁª¼ê¤¬¼¡¡¹¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤Ë²Ð¤òÉÕ¤±¤¿¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢FCÅìµþ¤äÀ¤ÂåÊÌÂåÉ½¤Ç¶¦Æ®¤·¤Æ¤¤¿º´Æ£¤ÎÈôÌö¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥æ¡¼¥¹¤Îº¢¤«¤é°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÀ¨¤µ¤ÏÊ¬¤«¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈ¿ÌÌ¤Ç¡¢²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¡£¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢²ù¤·¤¤ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡ºòÇ¯£¶·î¤ËAÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿ÌÁÍ§¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡½¡½¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¸þ¾å¿´¤òÊú¤«¤»¤ëÍ×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÆ£»Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡£²ÃÆþÁ°¤ËËêÌîÃÒ¾Ï´ÆÆÄ¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÌÌÃÌ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤ÇÀï¤¦½àÈ÷¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥¢¥¸¥¢¤òÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ºòÇ¯£¹·î¤ÎU-20WÇÕ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤Ç¤¤º¡¢»õáÚ¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿ÃË¤ÏÆüËÜ¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤±¤ë¤«¡£º£Âç²ñ¤Ç¼¨¤¹Ç½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ÏËÜÊª¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¾¾ÈøÍ´´õ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡ÚÆ°²è¡ÛÆüËÜ¤Î10ÈÖ¤ÎCK¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿´Ú¹ñÀï¤Î·è¾¡ÃÆ
¡Úµ»ö¡Û¡Ö²Ä°¦¤µ¤ÎÇË²õÎÏ¤¹¤²¤§¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×´äÞ¼¿¿Æà¤¬âÁ¤¤¥Ó¥¥Ë»Ñ¤òÈäÏª¡ª ·§Ã«¼Ó´õ¤È¡Ä
¡¡¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Îµ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿È¿Ä®¹¯¼£»á¡Ê¸½¡¦À¶¿åGM¡Ë¤¬ºÍÇ½¤Ë¹û¤ì¹þ¤ß¡¢¡Ö±óÆ£¹Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¤Û¤É¤ÎÍË¾³ô¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡½¡½¡£²ø²æ¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢ËÜÍè¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿¡£FCÅìµþ¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¿DF±ÊÌî½¤ÅÍ¡ÊÆ£»Þ¡Ë¡£²æËý¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡¹¶·â¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£36Ê¬¤Ë¤Ï¥¨¥¢¥Ð¥È¥ë¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤ËÍí¤à¡£MFº´Æ£Î¶Ç·²ð¡ÊFCÅìµþ¡Ë¤Î±¦CK¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ÇÈ¿±þ¤¹¤ë¤È¡¢Áê¼êDF¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤Æ¶¯Îõ¤Ê¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¡£¤½¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò±¦SB¾®Àô²Â¸¾¡ÊÌÀ¼£Âç¡Ë¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£¤Þ¤¿ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤«¤é¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÀµ³Î¤ËÇÛµë¤·¡¢FWÆ»ÏÆË¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤Î·èÄêµ¡¤â±é½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¿Í¤Ï¼ê±þ¤¨¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÖÁ°¤Î»î¹ç¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¬¡¢º£Æü¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÎÉ¤¯Æþ¤ì¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¤É¤ì¤À¤±ÎÉ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡££±²ó¥ß¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤ÏÁê¼ê¤ò¾å²ó¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡´Ú¹ñÀï¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£Âç²ñ¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¤¤Ê¤¬¤éÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¿¡£½é¥¹¥¿¥á¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿UAE¤È¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£²Àï¡Ê£³¡Ý£°¡Ë¤Ï±¦CB¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢Â³¤¯Âè£³Àï¤Î¥«¥¿¡¼¥ëÀï¡Ê£²¡Ý£°¡Ë¤Ïº¸CB¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¸å¤Ë¡¢¸åÈ¾¤«¤é¤Ï¥¢¥ó¥«¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£º£Âç²ñ£³»î¹çÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿´Ú¹ñÀï¤Ï±¦CB¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢CB¤Ç¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤À»Ô¸¶Íù²»¡ÊÂçµÜ¡Ë¤¬Éé½ý¸òÂå¤·¤¿66Ê¬¤«¤é¤Ïº¸CB¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¡£¤½¤ÎÊ£¿ô¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤³¤Ê¤¹¥Ý¥ê¥Ð¥ì¥ó¥ÈÀ¤ËÂç´ä¹ä´ÆÆÄ¤â»¿¼¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ÏÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤·¡¢¥¢¥ó¥«¡¼¤Ç¤â¤¤¤±¤ë¤·¡¢¥Ý¥ê¥Ð¥ì¥ó¥È¤Î¤È¤³¤í¤âÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¡£À®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×
¡¡¸µ¡¹¡¢³ÆÇ¯ÂåÊÌ¤ÎÀ¤ÂåÊÌÂåÉ½¤Î¾ïÏ¢¤Ç¡¢Áá¤¯¤«¤é¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¡£23Ç¯£¶·î¤ÎU-17¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ç¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ÆÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¼éÈ÷¤È¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÉð´ï¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎU-17¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤«¤é£²¤«·î¸å¡¢U-17ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹±óÀ¬Ãæ¤ËÉé½ý¡£Æ±Ç¯½©¤ÎU-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤â¥®¥ê¥®¥ê¤Ç´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÏËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤È¤Î½éÀï¡Ê£±¡Ý£°¡Ë¤Ë45Ê¬´Ö½Ð¾ì¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢»Ä¤ê¤Î»î¹ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ò²¹¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤³¤Î²ø²æ¤ò¶¤Ë¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Ù¤¯¡¢ºòµ¨¤ÏFCÅìµþ¤Ç¥È¥Ã¥×¾º³Ê£±Ç¯ÌÜ¤Ê¤¬¤éÄ»¼è¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¡£J£³¤Ç31»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ£±¥´¡¼¥ë¡£¤½¤Î·Ð¸³¤¬º£¤Î¼«Ê¬¤ò»Ù¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢À®Ä¹¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤¿¡£
¡Ö¥×¥í¤Î´ð½à¤Ç£±Ç¯´Ö»î¹ç¤Ë½ÐÂ³¤±¤ÆÀï¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë£±Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£³Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÎÉ¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¥æ¡¼¥¹¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃæÈ×¤ÈCB¤ÎÎ¾Êý¤Ç·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÄ»¼è¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤ÏËÜÅö¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ãç´Ö¤ÎÂ¸ºß¤âÂç¤¤¤¡£Æ±Ç¯Âå¤ÎÁª¼ê¤¬¼¡¡¹¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤Ë²Ð¤òÉÕ¤±¤¿¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢FCÅìµþ¤äÀ¤ÂåÊÌÂåÉ½¤Ç¶¦Æ®¤·¤Æ¤¤¿º´Æ£¤ÎÈôÌö¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥æ¡¼¥¹¤Îº¢¤«¤é°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÀ¨¤µ¤ÏÊ¬¤«¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈ¿ÌÌ¤Ç¡¢²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¡£¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢²ù¤·¤¤ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡ºòÇ¯£¶·î¤ËAÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿ÌÁÍ§¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡½¡½¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¸þ¾å¿´¤òÊú¤«¤»¤ëÍ×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÆ£»Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡£²ÃÆþÁ°¤ËËêÌîÃÒ¾Ï´ÆÆÄ¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÌÌÃÌ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤ÇÀï¤¦½àÈ÷¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥¢¥¸¥¢¤òÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ºòÇ¯£¹·î¤ÎU-20WÇÕ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤Ç¤¤º¡¢»õáÚ¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿ÃË¤ÏÆüËÜ¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤±¤ë¤«¡£º£Âç²ñ¤Ç¼¨¤¹Ç½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ÏËÜÊª¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¾¾ÈøÍ´´õ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡ÚÆ°²è¡ÛÆüËÜ¤Î10ÈÖ¤ÎCK¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿´Ú¹ñÀï¤Î·è¾¡ÃÆ
¡Úµ»ö¡Û¡Ö²Ä°¦¤µ¤ÎÇË²õÎÏ¤¹¤²¤§¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×´äÞ¼¿¿Æà¤¬âÁ¤¤¥Ó¥¥Ë»Ñ¤òÈäÏª¡ª ·§Ã«¼Ó´õ¤È¡Ä