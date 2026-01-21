「撮り方サイコー」上田竜也、愛犬との自撮りショットに反響「可愛すぎるたまらん」「久しぶりに自撮り」
元KAT-TUNの上田竜也さんは1月19日、自身のInstagramを更新。愛犬とのツーショットを披露しました。
【写真】上田竜也＆愛犬のツーショット
「チビちゃん久しぶりの登場だね」上田さんは「俺ときどきチビ」とつづり、1枚の写真を投稿。愛犬・チビとのほっこりツーショットです。少し顎を上げたラフな雰囲気の上田さんに抱きかかえられた愛犬の頭が写っています。愛犬のふわふわ感が伝わる1枚です。
ファンからは、「チビちゃん久しぶりの登場だね」「眼福です！！」「うわー ファーかと思ったよ笑」「撮り方サイコー」「たくさんツーショみたいです」「たっちゃんとチビちゃん可愛すぎるたまらん」「ぐはっ、可愛い。可愛いが渋滞」「久しぶりに自撮りのご褒美あざす」と、称賛の声が相次ぎました。
愛犬の別カットも2025年11月7日にも「おチビ 俺 明日頑張ってくるよ」と、寝転がる愛犬の姿を公開していた上田さん。コメントでは、「チビちゃあん」「全力で応援してます」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)