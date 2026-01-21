読むのが難しいと思う「千葉県の自治体」ランキング！ 2位「鋸南町」を抑えた1位は？【2026年調査】
日頃から見聞きしている地名であっても、改めて漢字表記を眺めてみると意外な読み方に驚かされることが少なくありません。漢字の成り立ちや歴史の深さを感じさせる、一筋縄ではいかない自治体名が注目を集めています。
All About ニュース編集部では、2025年1月13日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、自治体に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「千葉県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「地元では無い人達には読みにくい印象を感じたから」（40代男性／新潟県）、「知らない漢字が使われてある。県外の人は中々読めない」（20代女性／福岡県）、「自治体名も聞いたことがなく、読めないから」（40代女性／京都府）といった声が集まりました。
回答者からは「『匝』『瑳』ともに使用頻度が低い難読漢字で、音訓の見当がつきにくく、地名として初見では正しく読めない人が多いから」（20代女性／東京都）、「読みにくい漢字の組み合わせで更に読みにくくなっている印象です」（40代女性／東京都）、「どちらも日常ではあまり見ない漢字だから」（10代女性／新潟県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)
