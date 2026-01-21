¥É·³26ºÐ±¦ÏÓ¤Ï¡È¥È¥ì¡¼¥É¤Î¶ð¡É¤«¡¡¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤âÉÔÄ´¡Ö¤Ê¤¼µ®½Å¤Ê40¿ÍÏÈ¤ËÎ±¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÏÉÔÌÀ¡×ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï»³ËÜÍ³¿¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¡¢¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤È¡¢ËÉÙ¤ÊÀèÈ¯¿Ø¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¥¨¥á¡¦¥·¡¼¥Ï¥ó¡¢¥ê¥Ð¡¼¡¦¥é¥¤¥¢¥ó¤é¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Way¡Ù¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢¥±¥¬¤ò¤·¤ä¤¹¤¤ÀèÈ¯¿Ø¤Ë³Î¼Â¤ËÃæ5Æü¤ÎµÙÍÜ¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¡¢2026Ç¯¤Ë6¿Í¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òºÎÍÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¥·¡¼¥Ï¥ó¤Ï¤½¤ÎÏÈ¤Ë³ê¤ê¹þ¤àºÇ¤âÍÎÏ¤Ê¸õÊä¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¹½ÁÛ¤ÎÏÈ¤«¤éÏ³¤ì¤ëÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¤½¤ÎÁª¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ë¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥ß¥é¡¼¤òµó¤²¡Ö¤Ê¤¼¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¤¤¤Þ¤À¤ËÈà¤òµ®½Å¤Ê40¿ÍÏÈ¤ËÎ±¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÏÉÔÌÀ¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡26ºÐ¤Î±¦ÏÓ¤Ïº£µ¨¤ï¤º¤«2»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨12.60¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£23Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤ê11¾¡¤òµó¤²¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢ÍâÇ¯°Ê¹ß¤Ï´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØThe Athletic¡Ù¤Î¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥¦¡¼»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥ß¥é¡¼¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ë¡¢¥È¥ì¡¼¥É¸õÊä¤È¤·¤Æ²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ëÂ¸ºß¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±»á¤Ï¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤ÏÄ¹´üÅª¤Êµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Â¾¤ÎµåÃÄ¤Ïº£¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë»ëÅÀ¤ÇÈà¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÈà¤òÊü½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ²ÁÃÍ¡Ê¸«ÊÖ¤ê¡Ë¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¤È4Ç¯Áí³Û2²¯4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó380²¯±ß¡Ë¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤¬¡Ö¤â¤·¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¤½¤ì°Ê¾å¤Ë³°Ìî¿Ø¤òºþ¿·¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥¯¥ï¥ó¤ò½ä¤Ã¤Æ¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤ÈºÆ¤Ó¸ò¾Ä¤ÎÀÊ¤Ë¤Ä¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤Ë¤ÏÍ¥¤ì¤¿Åê¼ê¿Ø¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¥ß¥é¡¼¤ò¸ò´¹Í×°÷¤Ë¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼¤Ê¤é¡Öº£¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥é¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÄ´À°´ü´Ö¤ò¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÍ¿¤¨¤ë¤À¤±¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥ß¥é¡¼¤ò¡È¥È¥ì¡¼¥É¤Î¶ð¡É¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥Ë¡¼¥º¤ò¤è¤êËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤Î¸ò¾ÄºàÎÁ¤Ë¤Ç¤¤ì¤ÐÍýÁÛÅª¤À¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Èà¤ÎÅêµå¤ò¸«¤ÆÆ¬¤òÊú¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤â¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Èò¤±¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
