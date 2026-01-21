21日(水)も冬型の気圧配置は続き、上空もかなり強い寒気が流れ込むでしょう。発達した雪雲が22日(木)にかけて山陰から北陸にかかり、まとまった雪が降るおそれがあります。

日本海側の地域では大雪の状態が長い期間続くおそれもあり、交通障害などに注意・警戒が必要です。

21日(水)午後9時の予想天気図です。冬型の気圧配置が続いていて、上空の強い寒気が流れ込むでしょう。

22日(木)午前9時の予想天気図でも、日本海は等圧線が縦にのびていて、北から北西よりの風が強まりそうです。

21日から22日にかけては、JPCZ＝日本海寒帯気団収束帯の動向がカギを握りそうです。

JPCZは、大陸からの風が朝鮮半島北部の山でぶつかってふた手に分かれ、その風の流れが日本海で一緒になり、冬の寒い時期は雪雲を発生させます。

21日は、日本海側では一日を通して雪が降るでしょう。沿岸部を中心に風が強まるところもありそうです。昼過ぎからは、JPCZによる発達した雪雲が山陰から北陸の福井県あたりにかかりそうです。

22日も、JPCZによる雪雲が山陰など西日本の日本海側に流れ込み、雪の降り方がかなり強まるおそれがあります。北陸や東北日本海側でも北西の風が強く雪が降り続くでしょう。

【22日午前6時までに予想される24時間降雪量（多い所）】

新潟県 平地 60センチ

新潟県 山沿い 80センチ

富山県 平地 40センチ

富山県 山間部 60センチ

石川県 平地 40センチ

石川県 山地 60センチ

福井県 平地 30センチ

福井県 山地 50センチ

【23日午前6時までに予想される24時間降雪量（多い所）】

新潟県 平地 70センチ

新潟県 山沿い 100センチ

富山県 平地 40センチ

富山県 山間部 50センチ

石川県 平地 40センチ

石川県 山地 50センチ

福井県 平地 40センチ

福井県 山地 50センチ

21日も、北陸では冷え込みが厳しく夕方以降は雪の降り方が激しくなるでしょう。防寒の対策をしっかりとるとともに体調管理などに十分注意をしてください。

22日も、特に午前中は雪が強まって降りそうです。

冬型の気圧配置や強烈な寒波は若干の強弱の違いはありながらも、25日(日)ごろまで続く見込みです。

北陸では、21日夜のはじめ頃から25日頃にかけて大雪による交通障害に注意・警戒し、電線や樹木などへの着雪、なだれ、路面の凍結にも注意してください。

大雪が続くところでは停電などの心配もあります。灯油の準備など暖を十分にとれるようにする、スマートフォンの充電を十分にしておくなど対策をしてください。