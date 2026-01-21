「健康的で綺麗な身体」竹脇まりな、体型の劇的ビフォーアフター公開！ 「理想の体型」「尊敬します」
宅トレYouTuberの竹脇まりなさんは1月20日、自身のInstagramを更新。「チリツモあるのみ！」と投稿し、動画で体型の変化を公開。ファンからは共感の声が集まっています。
【動画】竹脇まりなのすご過ぎる体型変化
この投稿にファンからは、「本当チリツモしか勝たんと思う」「たけまりさんは私の理想の体型です！私も頑張って見習います」「健康的で綺麗な身体」「大好きです。太っても鍛えてカッコいい体にしても どっちも自分の体を愛してて尊敬します」との声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
「よく寝てよく食べてよく動く」竹脇さんは「チリツモあるのみ！ よく寝てよく食べてよく動く！」とつづり、1本の動画を掲載しました。最初は肉がつかめるほどぷよぷよだった体型が徐々に身体が引き締まっていく様子です。最終的には腹筋が割れるほどの体型に。“チリツモ”の効果が実感できます。
「本当に心とカラダが健康なことが1番大事」竹脇さんは2024年5月4日に更新したInstagramで、産後ダイエットで心掛けたポイントを解説しています。「本当に心とカラダが健康なことが1番大事！」とコメントし、栄養価の高い食事や睡眠の重要性を説いていました。
