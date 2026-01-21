シャープは、さまざまなシーンに“フィット”する「運転音」「サイズ」「空気清浄性能」を兼ね備えたプラズマクラスター空気清浄機「Purefit（ピュアフィット）」シリーズのリビング向け新製品＜FP−U120／U70＞を発売する。

空気清浄機は、リビングを中心に普及が進んでいる。一日の大半を過ごす空間であることから、高い空気清浄性能とともに、運転音の低減が求められている。また、家具などが密集し、設置スペースが限られるため、サイズを抑えたいというニーズも根強く存在する。

同シリーズは、左右両側から空気を取り入れる「Wフィルター構造」を採用し、コンパクトサイズながら広い吸い込み面積を確保した。同構造の採用によって、少ないファンの回転数でも効率よく空気を送り出すことが可能となり、低騒音と高い空気清浄性能の両立（「自動」運転（最小風量）時。＜FP−U120＞5.0m3／分（清浄できる広さの目安：23畳）、36dB（「強」運転時：54dB）。＜FP−U70＞2.6m3／分（清浄できる広さの目安：12畳）、31dB（「強」運転時：49dB））を実現した。



左から：プラズマクラスター空気清浄機＜FP-U120-H（グレー系）＞＜FP-U70-W（ホワイト系）＞

加えて、0.3μmの微小粒子を99.97％以上（フィルターの除去性能。部屋全体への除去性能とは異なる）捕集する「静電HEPAフィルター」および、ペット臭、汗臭などを脱臭する「ダブル脱臭フィルター」を搭載し、高い空気清浄力を発揮。「プラズマクラスター25000」によって、付着ウイルスや付着花粉アレル物質の作用も抑制（付着ウイルス：＜FP−U120＞約6分後、＜FP−U70＞約13分後の効果。密閉した試験空間（約25m3（約6畳相当）））（付着花粉アレル物質：＜FP−U120／U70＞約24時間後の効果。試験空間（約21m3（約5畳相当）））する。

さらに、室内にただよう1L当たりの粒子数を独自に算出して見える化。本体モニターに表示（＜FP−U120＞のみ。＜FP−U120／U70＞はAIoTクラウドサービス「COCORO AIR」に接続することで、アプリ上で確認が可能）することで、清浄効果を数値で確認できる。

主な特長は、「Wフィルター構造」により低騒音と高い空気清浄性能を両立した。0.3μmの微小粒子を99.97％以上捕集する「静電HEPAフィルター」、ペット臭や汗臭を脱臭する「ダブル脱臭フィルター」を搭載している。室内にただよう粒子数を見える化し、清浄効果を数値で知らせる。

［小売価格］オープン価格

［発売日］2月4日（水）

シャープ＝https://jp.sharp