アース製薬は、コバエ捕獲器カテゴリーにおいて圧倒的なシェアを持つブランドである「コバエがホイホイ」シリーズを、「史上最強の捕獲力（シリーズ史上）」へと進化させ今年春にリニューアル発売する。

不快害虫市場は7年間で84億円拡大しており（インテージSRI＋ 不快害虫（ダニ除く） 2017年〜2024年データから）、特にコバエ対策が市場の成長を牽引している。しかし、コバエ捕獲器の使用者からは、「効果が弱い」、「効果に持続性がない」といった効果面に対する不満が上位に挙げられている（2025年同社調査から（n＝130））アース製薬は、この消費者の不満を解消し、より確かなコバエ対策と、コバエが家の中を飛び回るストレスから解放を実現するため、コバエ捕獲器「コバエがホイホイ」の捕獲力を追求し、進化させ、リニューアルを実施した。

リニューアルされた「コバエがホイホイ」シリーズは、より強力な捕獲力で消費者のコバエに対する不満を解消し、コバエを根こそぎキャッチする。



左から：「コバエがホイホイ」「コバエがホイホイ 2 個入」「コバエがホイホイ 3 個入」

従来の角型ゼリー配合から、丸型と角型の2種類のゼリーを配合する「Wゼリー処方」を採用した。これによってゼリーのすき間が増え、乾燥に強く、使い始めから終わりまで約1ヵ月間、安定した効果が持続する（使用環境によって異なる）。

コバエの習性を応用した容器と誘引剤によって、4つのステップで誘引・捕獲する。コバエが好む赤色と、紹興酒＆黒酢の香り、魚介成分で強力に誘引する。止まり木効果のある容器に誘導し、ゼリーで退治する。「歩きたくなる誘導路」で容器の中にどんどん引き込む。もぐりこみたがるコバエの習性を利用して、コバエを逃がさず退治する。

殺虫成分を噴霧したくない台所、お店の厨房、ゴミ箱まわりなど、コバエの発生源となる食品の近くでも安心して使える。

［小売価格］オープン価格

［発売日］2026年春

アース製薬＝https://corp.earth.jp