銀座コージーコーナーは、カフェ・レストラン併設店において、1月23日〜5月21日の期間限定で、旬の素材を使用した春限定メニューを販売する。

立春より一足早く、カフェ・レストランで春メニューの提供が始まる。

デザートは旬の苺を主役に、カスタードやキャラメル、抹茶や小豆あんなど相性のよい素材を組み合わせたパフェ2品とワッフルサンド1品。

パスタは、もちもち食感の生パスタを使用し、菜の花、筍などの春野菜に「桜えび」と「イベリコ豚」をそれぞれ組み合わせた2品を用意した。「桜えび」と「イベリコ豚」の旨味に春の食材の心地よい“苦み”がアクセントになり、春を感じさせるパスタになっている。

旬の素材と相性のよい素材の組み合わせから生まれるおいしさを、カフェ・レストランのゆったりとした空間の中で楽しんでほしい考え。

スイーツ3品の販売店舗は、銀座1丁目本店、ビーンズ赤羽店、王子店、新小岩店、イトーヨーカドー大井町店、三鷹コラル店、川崎アゼリア店、鶴見東口店、海老名店。銀座1丁目本店のみ、他店に比べてドリンク付はプラス200円、単品はプラス100円になる。

パスタ2品の販売店舗は、銀座1丁目本店、ビーンズ赤羽店、王子店、新小岩店、イトーヨーカドー大井町店、川崎アゼリア店、鶴見東口店、海老名店。銀座1丁目本店のみ、他店に比べてドリンク付はプラス200円、単品はプラス100円になる。



「苺の春パフェカスタード＆キャラメルソース」

「苺の春パフェカスタード＆キャラメルソース」は、苺パフェにカスタードクリームとキャラメルを加えた、プリンも一緒に楽しんでいるような欲張りなパフェ。



「苺の春パフェモンブラン仕立て」

「苺の春パフェモンブラン仕立て」は、苺ジェラートや甘ずっぱい苺などを重ねて、苺風味のなめらかなモンブランクリームを絞って仕上げた苺づくしの贅沢なパフェとなっている。



「抹茶と苺のワッフルサンド」

「抹茶と苺のワッフルサンド」は、甘ずっぱい苺、宇治抹茶使用の抹茶ムース、やさしい甘さの小豆あんを組み合わせた、甘さとほろ苦さが心地よいワッフルサンドとのこと。



「桜えびと春野菜のパスタ」

「桜えびと春野菜のパスタ」は、お店仕込みの桜えびペーストをソースに使用した。春野菜の甘みとともに、桜えびの豊かな旨味と香ばしさが広がるす。



「春野菜とイベリコ豚の醤油バター」

「春野菜とイベリコ豚の醤油バター」は、イベリコ豚の旨味と春野菜の豊かな香味を、和風出汁を加えた醤油バターソースで仕上げた一皿となっている。

［小売価格］

苺の春パフェカスタード＆キャラメルソース：1380円

苺の春パフェモンブラン仕立て：1380円

抹茶と苺のワッフルサンド：1380円

桜えびと春野菜のパスタ：1380円

春野菜とイベリコ豚の醤油バター：1380円

（すべて税込）

［発売日］1月23日（金）

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp