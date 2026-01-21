ロッテは、1月27日にたっぷりふわふわ食感のクリームをもちもちの薄いおもちで包み込んだ生菓子タイプのクリーム大福「生雪見だいふく」を発売する。

昨年1月に発売した際には大きな反響を得て、あっという間に完売してしまった同商品だが、多くの消費者から要望を得て約1年ぶりに帰ってきた。アイス「雪見だいふく」の出来立てを想起するやわらかさを堪能してもらえる商品となっている。生菓子だから実現出来た味わいをぜひ楽しんでほしい考え。





チルドスイーツの雪見だいふくが約1年ぶりに再登場。クリームのやわらかさとやさしい味わいが楽しめる生菓子ならではの美味しさとなっている。伸びのあるもちもちの薄いおもちで、ふわふわ食感のクリームをたっぷり包み込んだ。クリームがたっぷり入っているのでクリーム好きにはたまらない満足感あるクリーム大福となっている。

雪見だいふくは発売から44周年と長年愛されているロングセラーブランド。食べた人の心を包み、小さな幸せで心を癒やす。

［小売価格］200円前後（税込）

［発売日］1月27日（火）

ロッテ＝https://www.lotte.co.jp