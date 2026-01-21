¥¯¥é¥¦¥É¤¿¤Á¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï...Ì¾¸Å²°¡ª¡©¡¡FF7¥ê¥á¥¤¥¯¡ßJRÅì³¤¥³¥é¥Ü¤Çà¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÎ¹á¤Ø¡Ú1¡¿15¡Á4¡¿15¡Û
2026Ç¯1·î22Æü¡¢Nintendo Switch2¤äXbox Series X¡¿S¡¢WindowsÈÇ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼VII ¥ê¥á¥¤¥¯ ¥¤¥ó¥¿¡¼¥°¥ì¡¼¥É¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÂ¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¤½¤ÎÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¡¢¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¾ÜºÙ
2026Ç¯1·î15Æü¡Á4·î15Æü¤Î´ü´Ö¤Ë¤Ï¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î¼ÖÆâ¤äÌ¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëJRÅì³¤¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼VII ¥ê¥á¥¤¥¯ ¥¤¥ó¥¿¡¼¥°¥ì¡¼¥É¡ßJRÅì³¤ in Ì¾¸Å²°¡×¤â³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤ëÌë¡¢¥¯¥é¥¦¥É¤ÏÉÔ»×µÄ¤ÊÌ´¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¸½¼Â¤È¤â¸¸¤È¤â¤Ä¤«¤Ì¡¢
À±¤ÎÆ³¤¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì´Êª¸ì¡£
¥¯¥é¥¦¥É¤¿¤Á¤Ï½ÉÅ¨¥»¥Õ¥£¥í¥¹¤òÄÉ¤¤¡¢
Ææ¤Î»þ¶õ´Ö¥Ý¡¼¥¿¥ë¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¡£
¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿Àè¤Ï¡¢¸«ÃÎ¤é¤Ì°ÛÀ¤³¦¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÎ¹¤¬»Ï¤Þ¤ë¨¡¨¡¡£
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥×¥í¥í¡¼¥°¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
´ü´ÖÃæ¤ËÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ë¾è¼Ö¤·¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥µ¥¤¥È¤«¤éÂ®ÅÙÂ¬Äê¤·¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò²óÅú¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¡×¤ä¡Ö¥Ð¥ì¥Ã¥È¡×¡Ö¥Æ¥£¥Õ¥¡¡×¡¢¡Ö¥¨¥¢¥ê¥¹¡×¡Ö¥»¥Õ¥£¥í¥¹¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¤òÊ¹¤¤¤Æ¿·´´Àþ¾è¼Ö¾ÚÌÀ¤òÆþ¼ê¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÌ¾¸Å²°¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡ÊÁ´3¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ç£±¤Ä¡Ë¤È°ú´¹²ÄÇ½¤À¡£
¤µ¤é¤Ê¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ç
¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤ò½ä¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤è¤¦¡£
»ÔÆâ3¤«½ê¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê¡ÖÌ¾¸Å²°»Ô²Ê³Ø´Û¡×¡Ö¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥µ¥«¥¨¡×¡ÖÃæÉôÅÅÎÏMIRAI TOWER¡×¡Ë¤ò½ä¤Ã¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¤òÊ¹¤¡¢¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤¹¤ë¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡Ö¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥Ü¥¤¥¹ÉÕ¤ÉÁ¤¤ª¤í¤·¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£
Ì¾¸Å²°»Ô²Ê³Ø´Û¤Ø¤ÏÆþ´Û¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤¬¡¢Æþ´Û¤¹¤ì¤ÐÍè¾ì¼Ô¸ÂÄê¤ÎÆÃÀ½¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤·¡¢¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤â¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¤À¡ÊÆþ´ÛÎÁ¤ÏÊÌÅÓ¡¢¥°¥Ã¥º¤Ï¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÌ¾¸Å²°¤Ç¤âÈÎÇä¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤ÎÅìµþ¡¦Ì¾¸Å²°¤ÎÎ¾±Ø¤Ç¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¤òÊü±ÇÃæ¡£¤¤¤º¤ì¤â1·î25Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£