スシロー、チョコジローと初コラボ 恋する季節に向けた限定スイーツ登場
回転寿司チェーン・スシローのスイーツブランド「スシローカフェ部」が、発売10周年を迎えた人気チョコビスケット「サク山チョコ次郎」とコラボレーションした限定スイーツ2種を、28日から全国のスシローで販売する。恋する季節に楽しめるチョコレートスイーツとして企画された。
【画像】ハートが気分上がる…！恋する季節に楽しめる「チョコジローのワッフルボウル」
今回登場するのは『チョコジローのワッフルボウル』と『チョコジローカタラーナタルト』の2商品。『チョコジローのワッフルボウル』は、ココア風味のワッフルボウルを器に、チョコアイスやチョコソース、ハート形のミニチョコレートを盛り込み、主役のチョコジローをトッピングした一品。見た目にも楽しめる、チョコ尽くしのスイーツに仕上げた。
一方、『チョコジローカタラーナタルト』は、スシローの定番人気スイーツであるカタラーナをアレンジ。「サク山チョコ次郎」をイメージし、チョコレートの層、練乳風味のムース層、クッキー層の3層構造とした。ねっとり濃厚なカタラーナに、サクサクとした食感を加えた点が特徴で、コラボならではの味わいを楽しめるという。
販売にあわせ、フォトキャンペーンも実施する。期間中、スシロー公式Xまたはインスタグラムをフォローし、対象商品と一緒に撮影した写真を「#チョコジローにゾッコン」のハッシュタグを付けて投稿すると、抽選で10人に「サク山チョコ次郎コラボ限定 おチョもだち認定グッズ」が当たる。なお、「チョコジローカタラーナタルト」の袋裏には、チョコジローの唇のイラストが描かれており、撮影用として活用できる。
■商品概要
『チョコジローのワッフルボウル』
価格：税込360円〜
販売期間：1月28日〜2月15日
販売予定総数：24万3000食
『チョコジローカタラーナタルト』
価格：税込270円〜
販売期間：1月28日〜2月15日
販売予定総数：36万食
