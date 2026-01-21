【ワシントン＝阿部真司、淵上隆悠】米国のトランプ大統領は２０日、２期目の就任から１年を迎えたのに合わせ、ホワイトハウスで記者会見を開いた。

米国によるデンマーク自治領グリーンランドの領有を巡り、「（関係国の）皆が満足する形での解決策を見いだせるだろう」と述べ、米国の領有実現に自信を示した。

トランプ氏はスイスで開催中の世界経済フォーラム（ＷＥＦ）の年次総会（ダボス会議）に合わせ、「多くの会合を予定している」と述べた。米政権のグリーンランド政策に反対する欧州各国の首脳と協議する可能性もある。トランプ氏は２１日に現地で演説を予定している。

グリーンランドの領有については「国と世界の安全保障のために重要だ」と語り、改めて意義を強調した。先進７か国（Ｇ７）議長国のフランスのマクロン大統領が提案したパリでのＧ７の会合には出席しない意向も示した。

トランプ氏は領有に反対する欧州８か国に追加関税を課すと表明し、圧力を強めている。８か国は北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国だが、トランプ氏は「米国なしのＮＡＴＯはそれほど強力な組織ではない」と主張した。

記者会見に先立ち、トランプ氏は荒涼とした大地に自身が星条旗を持つイラスト風の画像をＳＮＳに投稿した。バンス副大統領とルビオ国務長官が後ろに控え、立て札には「グリーンランド ２０２６年から米国領」と書かれている。領有に向けた意欲を挑発的に示したものとみられる。

一方、トランプ氏は会見で「我々は他のどの政権よりもはるかに多くのことを成し遂げてきた」と述べ、成果を誇示した。不法移民対策を強化したほか、「バイデン前政権下のインフレ（物価上昇）を解決し、超高度な経済成長を実現した」と訴えた。関税政策によって貿易赤字が減り、国内に製造業が戻ってきているとも強調した。

トランプ氏はこの１年間に「八つの戦争」を終わらせたと改めて主張。「私は数百万人の命を救った」とも述べ、昨年のノーベル平和賞を受賞できなかったことへの不満を述べた。