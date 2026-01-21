世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）は２０日（日本時間２１日）、「ＷＢＣベスト・オブ２０２５」の受賞者を発表し、年間最優秀ファイターに男子は４団体統一世界スーパーバンタム級王者井上尚弥（大橋）を選出した。女子は４団体統一女子世界フライ級王者のガブリエラ・フンドラ（米国）が選ばれた。

井上の選出についてＷＢＣは公式ＨＰで「日本の『モンスター』は２０２５年、歴史的かつ精力的な活躍を見せた。不動の地位を維持しただけでなく、年間４試合もリングに上がった。これは彼のような実力を持つ現代のチャンピオンとしては驚異的な頻度だ。彼の絶対的な支配力とスキルは、パウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ）の頂点の座を揺るぎないものにしている」と説明した。

井上は昨年、１月に金芸俊（韓国）、５月にラモン・カルデナス（米国）、９月にムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）、１２月にアラン・ピカソ（メキシコ）の挑戦を退けた。

また年間最優秀トレーナーには父の真吾氏と、ガブリエラの父、フレディ・フンドラ氏が選ばれた。