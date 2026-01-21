Æ¨¤²½Ð¤·¤¿¡Ö¤´¤á¤ó¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤òÄÉ¤¦ÏÃ¤ä¡¢ÌîÀ¸¤Î¤Ò¤°¤Þ¿Æ»Ò¤ÎÊª¸ì¤Ê¤É¡ÚNEXT¥×¥é¥Á¥Ê¥Ö¥Ã¥¯¡Û2025Ç¯11·î¤Î¤ª¤¹¤¹¤á11ºý¤Ï¡©¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡³¨ËÜ¥Ê¥Ó¤Ç¤Ï3¤«·î¤Ë°ìÅÙÁª½ñ²ñµÄ¤ò¹Ô¤¤¡¢Ëè·îÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¿·ºî³¨ËÜ¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¼¡¤Î¥×¥é¥Á¥Ê¥Ö¥Ã¥¯¡×¤È¤·¤ÆÊÔ½¸Ä¹¤Î°ëºê¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¿äÁ¦¤¹¤ëºîÉÊ¤ò¡¢¡ÖNEXT¥×¥é¥Á¥Ê¥Ö¥Ã¥¯¥á¥À¥ë¡×¤ÎÌÜ°õ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥Á¥Ê¥Ö¥Ã¥¯¤È¤Ï¡©
³¨ËÜ¥Ê¥Ó¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼É¾²Á¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼¿ô¡¢ÈÎÇä¼ÂÀÓ¤Ê¤É¡¢ÆÈ¼«¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ê»»½Ð¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¤¦¤Á¡¢¾å°Ì1000ºîÉÊ¤ò¡Ö³¨ËÜ¥Ê¥Ó¥×¥é¥Á¥Ê¥Ö¥Ã¥¯¡×¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤·¡¢ÂÐ¾ÝºîÉÊ¤Ë¡Ö¥×¥é¥Á¥Ê¥Ö¥Ã¥¯¥á¥À¥ë¡×¤ÎÌÜ°õ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ä¡ä¡ä
¢£¤É¤¤É¤¤¹¤ë¤Ã¤Æ¡¢À¸¤¤ë¤³¤È¡£¡Ø¤É¤¤É¤¤·¤Æ¤ë¡Ù¡ÚNEXT¥×¥é¥Á¥Ê¥Ö¥Ã¥¯¡Û
¡¡¤¦¤ì¤·¤¤»þ¤â¡¢¤«¤Ê¤·¤¤»þ¤â¡£¤ß¤ó¤Ê¤ß¤ó¤Ê¡¢¤É¤¤É¤¤·¤Æ¤ë¡Ä¡Ä¡£ÌÚÈÇ²è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÁ¤¤À¤µ¤ì¤ëÀ¸Ì¿ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ëÆ°Êª¤¿¤Á¤Î³¨¤¬Âç¿Íµ¤¡¢¤¿¤±¤¬¤ß¤¿¤¨¤µ¤ó¤Î¿·ºî³¨ËÜ¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¤¦¤Ã¤«¤ê¤¬¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª¡© ¡Ø¤¦¤Ã¤«¤ê¤¯¤Þ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î ¤ª¤«¤·¤Ê¤ª¤ó¤¬¤¯¤«¤¤¡Ù¡ÚNEXT¥×¥é¥Á¥Ê¥Ö¥Ã¥¯¡Û
¡¡º£Æü¤Ï²»³Ú²ñ¤ÎÆü¡£¤È¤³¤í¤¬¤¯¤Þ¤ª¤µ¤ó¤¬¤¦¤Ã¤«¤ê´Ö°ã¤¨¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡© ¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹³¨ËÜ¿·À¤Âå¡ª¡© ÃíÌÜ¤Î³¨ËÜºî²È¤Ø¤ó¤ß¤¢¤ä¤«¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¤À¤¹Ã¦ÎÏ·Ï¥æ¡¼¥â¥¢³¨ËÜ¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¢£¤Ü¤¯¤Î¡Ö¤´¤á¤ó¡£¡×¤¬Æ¨¤²½Ð¤·¤¿¡ª¡© ¡Ø¤Þ¤Æ¤Þ¤Æ¡¢¤´¤á¤ó¡£¡Ù¡ÚNEXT¥×¥é¥Á¥Ê¥Ö¥Ã¥¯¡Û
¡¡¤¹¤°¤Ë¡Ö¤´¤á¤ó¡×¤È¸À¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Ï¥ë¤Ë¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤¦¤¿¤¬½ñ¤¤¤¿¡Ö¤´¤á¤ó¡£¡×¤¬Æ¨¤²½Ð¤·¤¿¡ª ¤³¤³¤«¤·¤³¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¡Ö¤´¤á¤ó¡×¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¾¦Å¹³¹¤ÏÂçº®Íð¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª¡©
¢£¤ª¤È¤¦¤µ¤ó¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤«¤Ê¡£¡Ø¤Ð¤ë¤Î¤ª¤à¤«¤¨¡Ù¡ÚNEXT¥×¥é¥Á¥Ê¥Ö¥Ã¥¯¡Û
¡Ö¤ª¤È¤¦¤µ¤ó¡¢¤ï¤¿¤·¤¬ ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡£¡×¥Ð¥¹Ää¤Þ¤Ç¤ªÉã¤µ¤ó¤ò¤ª·Þ¤¨¤Ë¤¤¿¤Ð¤ë¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£Æü¾ï¤Î¤Û¤ó¤ÎÃ»¤¤»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢Âç¤¤¯ÍÉ¤ìÆ°¤¯ÍÄ¤¤»Ò¤É¤â¤Î¿´¾ð¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤À¤·¤¿¤³¤Î³¨ËÜ¡£¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¤É¤¦¤ä¤é·î¤¬¶õ¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¡Ø¤¦¤µ¤®¤«¤Ö¤·¤¤¬¤¤¤·¤ã¡Ù¡ÚNEXT¥×¥é¥Á¥Ê¥Ö¥Ã¥¯¡Û
¡¡Ìë¤Î½ª¤ï¤ê¡£Èþ¤·¤¯µ±¤¯¤Þ¤ó¤Þ¤ë¤ª·î¤µ¤Þ¤¬¡¢¿¹¤ÎÃæ¤ËÀÅ¤«¤ËÃåÎ¦¡£Ãæ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¡ª¡© ¤É¤¦¤ä¤é·î¤¬¶õ¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤Î¤Ï¡¢Èà¤é¤Î»Å»ö¤Î¤ª¤«¤²¤é¤·¤¤¡£ÃíÌÜ¤Î³¨ËÜºî²È¤Õ¤¯¤Ê¤¬¤¸¤å¤ó¤Ú¤¤¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÇÌû²÷¤Ê¤ª·î¤µ¤Þ³¨ËÜ¡£
¢£¿·¤·¤¤Ì¿¤Ï½Õ¤Î¤ª¤È¤º¤ì¤È¤È¤â¤Ë¡Ä¡Ä¡Ø¤Ò¤°¤Þ¡Ù¡ÚNEXT¥×¥é¥Á¥Ê¥Ö¥Ã¥¯¡Û
¡¡¤É¤³¤«¤é¤«Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤°¤Þ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ¼¡£Àã¤Î²¼¤ÎÁã·ê¤ÎÃæ¤Ç¤ªÊì¤µ¤ó¤ËÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¡¢¤ä¤¬¤Æ¡Ä¡Ä¡£°°»³Æ°Êª±à¤Î»ô°é·¸¤È¤·¤Æ25Ç¯´ÖÆ¯¤¤¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä³¨ËÜºî²È¡¦¤¢¤Ù¹°»Î¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¯¡¢ÌîÀ¸¤Î¤Ò¤°¤Þ¿Æ»Ò¤ÎÊª¸ì¡£
¢£¡Ö¤ª¤¿¤¬¤¤¤µ¤Þ¡×¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡ª¡© ¡Ø¤Ù¤½¤Ù¤½¤à¤·¡Ù¡ÚNEXT¥×¥é¥Á¥Ê¥Ö¥Ã¥¯¡Û
¡Ö¤Ù¤½¤Ù¤½ ¤Ù¤½¤Ù¤½ ¤Ù¤½¤Ù¤½¡£¡×°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿ÌÚ¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤Èµã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ù¤½¤Ù¤½¤à¤·¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿¤È¤ê¤Ï¡Ä¡Ä¡£¥¯¥»¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢Áþ¤á¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤Î³¨ËÜ¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¤½¤ÎÁö¤ê¤¬À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ø¥é¥ó¡¦¥¬¡¼¥ë¡¦¥é¥ó¡ª ½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¤È¤Ó¤é¤ò¤¢¤±¤¿¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥®¥Ö¡Ù¡ÚNEXT¥×¥é¥Á¥Ê¥Ö¥Ã¥¯¡Û
¡¡60Ç¯Á°¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç½÷À¤¬Áö¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥Ü¥¹¥È¥ó¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¡¢¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤ÇÄ©Àï¤·¤¿½÷»Ò¥é¥ó¥Ê¡¼¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥®¥Ö¡£Èà½÷¤Ï¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÁö¤ë¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£¤±¤ì¤ÉÅö»þ¡Ö½÷À¤Ë¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¡£¤¢¤¤é¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ü¥Ó¡¼¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¢£¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤³¤Ë¤Ï¡¢¤É¤³¤Ç¤â¹Ô¤±¤ë¡£¡Ø¥¦¥Þ¤Ë ¤Ê¤ì¤¿¤é ¤¤¤¤¤Î¤Ë¤Ê¡Ù¡ÚNEXT¥×¥é¥Á¥Ê¥Ö¥Ã¥¯¡Û
¡¡¤â¤·¤â¥¦¥Þ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢°ìÆüÃæÁö¤ê¤Þ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤·¡¢Ëå¤òÇØÃæ¤Ë¾è¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ê¡£¥³¡¼¥ë¥Ç¥³¥Ã¥È¾Þ¤òÆóÅÙ¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¥½¥Õ¥£¡¼¡¦¥Ö¥é¥Ã¥³¡¼¥ë¤Î¡¢ÎÏ¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¤Õ¤Ä¤¦¤Î³¨ËÜ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ø¥ì¥Ç¥£¡¦¥é¥Ó¥Ã¥È¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥·¥ç¡¼ ¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤³¤í¤ò¤è¤à¤¨¤Û¤ó¡Ù¡ÚNEXT¥×¥é¥Á¥Ê¥Ö¥Ã¥¯¡Û
¡¡¥ì¥Ç¥£¡¦¥é¥Ó¥Ã¥È¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥·¥ç¡¼¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ª ¤³¤Î³¨ËÜ¤Ï¡¢¤Õ¤Ä¤¦¤Î³¨ËÜ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Ë¸«¤»¤ëËÜ¤Ç¤¹¡£¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Æ¡¢»Ø¼¨ÄÌ¤ê¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë¿Ê¤à¤È¡Ä¡Ä¡© ¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¤âÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Î¥¿¥Í¤ò²¼Éß¤¤Ë¤·¤¿¡¢ÆÉ¼Ô»²²Ã·¿¤Î³Ú¤·¤¤³¨ËÜ¡£
¢£¤¤¤Ä¤â¤ÈÆ±¤¸°ìÆü¡Ä¡Ä¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡© ¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ù¡ÚNEXT¥×¥é¥Á¥Ê¥Ö¥Ã¥¯¡Û
¡¡¤¢¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Ä¤â¤É¤³¤«¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤·¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¡£¤Ç¤âº£Æü¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Á¤¬¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£¥¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥É¡¦¥ê¥ó¥É¥°¥ì¡¼¥óµÇ°Ê¸³Ø¾Þ¼õ¾Þºî²È¤Î¥¨¡¼¥ô¥¡¡¦¥ê¥ó¥É¥¹¥È¥í¥à¤¬¥Õ¥é¥ó¥¯¤¬´¶¤¸¤ë¡Ö¸ÉÎ©¡×¤ò¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÉ½¸½¡£
¡¡¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë³¨ËÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£²áµî¤Î¡ÖNEXT¥×¥é¥Á¥Ê¥Ö¥Ã¥¯¡×¤ÎºîÉÊ°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤â¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡ª
ËÜµ»ö¤Ï¡Ö³¨ËÜ¥Ê¥Ó¡×¤«¤éÅ¾ºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹