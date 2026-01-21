少女時代・ユナ、現実でも天才シェフだった！スヨンのために韓国で売り切れ続出中のお菓子を作る

ガールズグループ少女時代のメンバー、ユナがスヨンに特別なプレゼントを渡した。

1月20日、スヨンは自身のSNSに「天才料理人のお出まし♥」という文章とともに写真を公開した。

【写真】ユナ、『暴君のシェフ』俳優に酔った勢いで口づけされる!?

公開された写真には、夜遅くにユナと会ってショッピングバッグを渡されるスヨンの姿が捉えられた。スヨンは「ドゥチョンク賜りました。ありがとうございます」とユナに向かって丁寧に頭を下げて、笑いを誘った。

先立って、ユナは自身のSNSに「私が作ったドゥチョンク」「今回は抹茶ドゥチョンク」として、最近韓国で売り切れが続出しているドバイもちもちクッキー（略名ドゥチョンク）を作り、さらに抹茶バージョンにまで応用する姿を公開し、感嘆を誘った。

（写真＝スヨンInstagram）ユナ

2025年、ドラマ『暴君のシェフ』でミシュラン3つ星レストランのヘッドシェフ、ヨン・ジヨン役を演じ、天才料理人として活躍した彼女は、現実世界でも優れた料理の実力を見せ、人々を驚かせた。

そんななか、ユナは同じ少女時代のメンバー、スヨンに自分が作ったドゥチョンクをプレゼントする義理を見えた。その後、スヨンはユナのあだ名「ユン」、「ハンドメイド」というシールが貼られた特別なドゥチョンクの写真を公開した。

（写真＝スヨンInstagram）

特に、市販されている製品に劣らず、しっとりとした中身を撮ると「これは何ですか…美・味・し・す・ぎ・る」と感嘆し、「私の天才料理人におなり」と告白し、笑いを加えた。

なお、スヨンは現在Netflixでも配信中のドラマ『アイドルアイ』に出演中だ。

◇ユナ プロフィール

1990年5月30日生まれ。本名はイム・ユナ。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューした。グループでは「少女時代の顔」としてセンターを担当。絶対的な存在感を見せ、韓国だけでなくアジア諸国、日本、欧米からの人気も高い。女優業も活発で、2019年に公開された主演映画『EXIT』は累計観客動員数900万人を突破する反響を得た。YouTubeチャンネル『Yoona's So Wonderful Day』も好評。

◇スヨン プロフィール

1990年2月10日生まれ、本名チェ・スヨン。2002年に高橋麻里奈とのデュオroute0で日本デビューした。デュオ解散後、2007年に少女時代のメンバーとして韓国デビューを果たす。グループ内では最高身長（172cm）。少女時代の活動当時から女優業にチャレンジし、2014年のドラマ『私の人生の春の日』で連ドラ初ヒロインを演じた。主な出演作は映画『デッドエンドの思い出』『ガール・コップス』、ドラマ『今日、妻やめます〜偽りの家族〜』『ザ・プロファイラー 〜見た通りに話せ〜』『それでも僕らは走り続ける』など。2014年1月、「昨年から関係が発展した」と7歳年上の俳優チョン・ギョンホとの交際を認めた。