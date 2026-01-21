「愛する子どもと暮らせなくなった」不倫で家庭を壊した厚かましい女性が恋愛番組に？韓国で波紋

不倫女性が恋愛バラエティに出演しているという主張が飛び出た。

JTBCの報道番組『事件班長』は1月20日の最新回で、現在放送中の恋愛バラエティに“不倫女性”が出演していると伝えた。

【写真】不倫で家庭を崩壊させた韓国美女

情報提供した40代の女性A氏は番組内で、「あなたのせいで、私が一番愛する子どもたちと一緒に暮らせなくなったのに、本人がああいうお見合い番組に出ていたこと自体がすごくショックだった。本当につらかった。あれを見て数日間眠れず、涙が止まらなかった。とにかく、その人のせいで私たちの家庭が崩れたのに、良心の呵責もなく、ああして（恋愛番組に）出て、ああいう振る舞いをしているのが衝撃だ」と訴えた。

A氏によると、夫の不貞行為を受けて2022年に離婚訴訟を起こし、不倫相手に対する訴訟も併せて進めたという。当時、A氏は不倫相手に対する訴訟で勝訴し、裁判所は不貞行為をした夫と不倫相手に3000万ウォン（約300万円）の慰謝料を支払うよう命じる判決を下した。

ただしA氏は、現在も慰謝料を受け取れていないと主張している。不倫相手とされるB氏は「自分とは関係のない内容だ。判決文を受け取ったこともない」と話しているという。

B氏は『事件班長』でぼかし処理された形で登場したが、その後、恋愛バラエティ『子ども放生プロジェクト 合宿お見合い』の参加者の1人だったことが分かった。番組側は損害賠償訴訟も検討しているとされる。

（画像＝JTBC『事件班長』）B氏

制作陣は「制作陣も最近、当該事実を把握した。出演者が不適切な経歴を隠せないようにしてきたが、このようなことが起きてしまったので本人に確認している」と説明し、「残りの回では当該出演者の分量を可能な限り編集する予定だ。今後の対応案は協議中で、他の出演者と視聴者の皆さまには申し訳ない」と謝罪した。

B氏はヘアスタイリストで、魅力的な人物として番組内で紹介されていた。第4回まで放送された時点では一部の男性出演者と良い関係を築いていたが、『事件班長』の報道を受け、今後は分量が大幅に削られる見通しだ。