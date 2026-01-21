元NMB48村瀬紗英、透け感タイツから美脚際立つ「スタイル良すぎ」「彼女感すごい」の声
【モデルプレス＝2026/01/21】元NMB48でモデルの村瀬紗英が1月19日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つタイツコーディネートを披露し、注目を集めている。
【写真】28歳元48グルメンバー「脚のラインが綺麗すぎる」黒タイツ美脚コーデ
村瀬は「春に向けてANDGEEBEEいろいろ企画進行中です」「アパレルも2018年の秋から始まり、もう8年目だーーっ！たくさん愛してくれてありがとうございます」と感謝を込めて報告。「＃dailylook」とハッシュタグをつけ、自身がプロデュースするアパレルブランド「ANDGEEBEE」の淡いブルーのパーカにミニスカート、透け感のある黒タイツからしなやかな脚のラインが際立つ冬のコーディネートを複数枚投稿している。
この投稿には「脚のラインが綺麗すぎる」「スタイル良すぎ」「冬コーデの参考にしたい」「彼女感すごい」「可愛くてかっこよくて最高」「7周年おめでとう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
