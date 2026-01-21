もえのあずきInstagramより

【モデルプレス＝2026/01/21】大食いタレントの“もえあず”こともえのあずきが1月19日、自身のInstagramを更新。サウナでの水着姿を披露し、注目を集めている。

◆もえのあずき、サウナで水着姿披露


もえのは「ととのいました」とつづり、サウナ後の休憩中と思われる水着ショットを投稿。透け感のある白いフリルのついたベージュのセパレート水着を着て、リクライニングチェアーに横たわった姿を公開した。血色の良い肌と美しいスタイルが際立つショットとなっている。

◆もえあずの投稿に反響


この投稿には「可愛い」「肌がツヤツヤ」「スタイル抜群」「なぜこの美ボディが保てるのか教えて欲しい」「脚が長くて綺麗」「ととのってる」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）

