大食い女王・もえのあずき、サウナ後の水着ショットに称賛続々「美ボディ」「脚が長くて綺麗」
【モデルプレス＝2026/01/21】大食いタレントの“もえあず”こともえのあずきが1月19日、自身のInstagramを更新。サウナでの水着姿を披露し、注目を集めている。
【写真】37歳大食い女王「脚が長くて綺麗」サウナで水着姿に
もえのは「ととのいました」とつづり、サウナ後の休憩中と思われる水着ショットを投稿。透け感のある白いフリルのついたベージュのセパレート水着を着て、リクライニングチェアーに横たわった姿を公開した。血色の良い肌と美しいスタイルが際立つショットとなっている。
この投稿には「可愛い」「肌がツヤツヤ」「スタイル抜群」「なぜこの美ボディが保てるのか教えて欲しい」「脚が長くて綺麗」「ととのってる」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
