1児の母・元NGT48荻野由佳、免疫ダウン時の“ヘルシースープ”公開「体に良さそう」「美味しそう」と反響
【モデルプレス＝2026/01/21】元NGT48の荻野由佳が1月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。免疫が落ちてきた時の料理を公開し、話題になっている。
◆荻野由佳、きのこたっぷりスープ披露
荻野は「最近免疫落ちてる感覚があるので 鶏肉と、きのこたっぷりのスープ」とつづり、鍋いっぱいに作られた具沢山のスープを披露。たっぷりの舞茸やしめじ、鶏肉、野菜が煮込まれていて、「柚子胡椒と塩ほんのちょっとだけの味付け」と、素材の味を活かしたヘルシーな味付けを明かした。
◆荻野由佳の投稿に反響
この投稿にファンからは「体調の変化を察知してて偉い」「セルフメンテナンスできててすごい」「美味しそう」「今度作ってみる」「シンプルな味付けで体に良さそう」「ヘルシー」などの声が寄せられている。
荻野は、26歳の誕生日の2025年2月16日に入籍を報告。同年4月に第1子の妊娠を、9月9日に出産したことをそれぞれ発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】