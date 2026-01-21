とろとろのお豆腐や旨辛味にハマる！「湯豆腐」のおいしい食べ方

シンプルな材料で作れて、食べれば体がぽかぽかと温まる「湯豆腐」。基本的な湯豆腐は昆布だしと豆腐だけで作るので味気ないと思われがちですが、薬味や具材をプラスすることでさまざまなアレンジが楽しめます。そこで今回は、お豆腐がとろとろになる作り方から食べ応え満点のアレンジまで、湯豆腐のおいしい食べ方をご紹介します！

シンプルだけど奥が深い！湯豆腐のアレンジ

温泉湯豆腐

佐賀県にある嬉野温泉の名物「温泉湯豆腐」を知っていますか？

特殊な性質を持つ嬉野の温泉水で煮るとお豆腐が溶け出し、ふわふわと淡雪のような食感になるのだとか。





実は食用重曹を使えば、おうちでも手軽に再現できるんです！ 鍋に水とお豆腐を入れて沸騰させたら、食用重曹を入れて煮るだけ。水500mlに対して食用重曹は小さじ1が目安です。@oyn827_cさんも試してみたところ、角がとれたふわふわ食感が楽しめたそう。かき揚げなど、ほかのおかずもおいしそうで器も素敵。そちらもぜひお手本にしたいですね。温泉湯豆腐｜Instagram（@oyn827_c）とろ〜り湯豆腐（温泉湯豆腐）

「温泉湯豆腐」は、ベーキングパウダーを使っても作れます！



@gohantowatashi.1228さんは福岡に住んでいたころ、スーパーで売られていた温泉水を使って作る湯豆腐のとりこになったそう。そのおいしさを再現してくれるのが、ベーキングパウダー。



お鍋に水、出汁粉末、しめじを加えて沸騰させたら、お豆腐とベーキングパウダーを加えて、弱火で10分ほど煮込むだけ。白濁スープになったら食べごろです。ポン酢やゴマだれをかけて食べれば、ハマってしまうこと間違いなし！



お好きな具材を加えて作ってみてくださいね。

とろ〜り湯豆腐｜Instagram（@gohantowatashi.1228）みぞれ湯豆腐出典：https://www.instagram.com

いつもの湯豆腐に大根おろしをたっぷり入れれば「みぞれ湯豆腐」に変身！ 大根は熱が加わることで甘味が増し、体を温める効果も発揮します。



@umesankuniyoshidaさんは、昆布だしでお豆腐や野菜を煮てから、大根おろしを投入して「みぞれ湯豆腐」に。タレや薬味は、ポン酢と自家製すだちこしょうに加え、ネギや豆板醤を入れた中華ダレ、練りごまペーストをベースに作ったごまダレを用意したそう。



ポン酢でさっぱりと味わったり、濃厚なごまダレを合わせたりと、さまざまな食べ方で楽しみたいですね。

みぞれ湯豆腐｜Instagram（@umesankuniyoshida）ほうれん草と豆腐のごま豆乳鍋

お豆腐を豆乳で煮るとクリーミーでやさしい味わいになり、スープのように飲み干したくなるおいしさに！



@aoi.gohan22さんの「ほうれん草と豆腐のごま豆乳鍋」は、まさに湯豆腐とスープの“いいとこ取り”した一品。味噌とごまも加わるので、香ばしい風味やコクも楽しめます。



豆乳を加えたら沸騰させすぎないよう、温めるくらいでOK。小ネギや黒酢、ラー油など、お好みのトッピングを追加して味わってみてくださいね。

ほうれん草と豆腐のごま豆乳鍋｜Instagram（@aoi.gohan22）牛肉入りキムチ湯豆腐出典：https://www.instagram.com

ボリュームがしっかり欲しいときは、湯豆腐にお肉をプラスしてみませんか？



@tomokeetaitoさんの「牛肉入りキムチ湯豆腐」は、牛肉の旨みとキムチの酸味や辛味が加わることで、ヤミツキ必至の味わいに。調味料は全て大さじ1なので、作りやすいのもうれしいポイントです。



煮汁が絶品なので、〆にうどんやごはんを入れて楽しむのもおすすめですよ。

牛肉入りキムチ湯豆腐｜Instagram（@tomokeetaito）麻辣湯（ユ）豆腐

中国発祥のスパイシーなスープ料理・麻辣湯（マーラータン）。定番の具材である春雨をお豆腐にすれば、旨辛湯豆腐に早変わりします！



@izakaya_ayaoさんのレシピは、おうちにあるような調味料をメインにしているので、作りやすさ◎。 もっと本格的にしたいという方は、八角や五香粉などを入れても。また、チンゲン菜を小松菜やほうれん草にするなど、おうちにある食材に変更もOKです。



しっかりとした辛さがあるので、辛いのがあまり得意でない方は豆板醤、花椒、唐辛子の量を半分にするなど、調節しながら作ってみてくださいね。

麻辣湯（ユ）豆腐｜Instagram（@izakaya_ayao）

湯豆腐は“あっさり”も“こってり”も楽しめる！

だしやつけだれを工夫したり、お豆腐以外の具材も加えたりすれば、さまざまな味わいが楽しめる「湯豆腐」。



長ネギ、生姜、小ネギ、大葉などの薬味をたっぷり入れるだけでもいいですし、水溶き片栗粉と卵を入れて「卵湯豆腐」にしたり、きのこをたっぷり入れて「きのこ湯豆腐」にしたりとアレンジは無限です。



「今夜はどんな食べ方にしようかな？」と考えるのも楽しくなりそうです！