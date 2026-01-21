日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は２１日、高市早苗首相が衆院解散を表明したことで各党の選挙準備が本格化していることを報じた。

番組では高市首相が２０日に行われた自民党の幹部会で「短期決戦となるが党一丸となり戦い抜き必ず勝利を収めたい」「私も先頭に立ち戦う」と語り、与党での過半数確保に意欲を示したことを紹介。また政務三役による政治資金パーティーの開催を全面的に自粛することを決め、政治とカネの問題で改革姿勢を打ち出した狙いがあると伝えた。

野党側については選挙により物価高対策など経済政策にも遅れが出ると批判しているとした。

これにＭＣの山里亮太は「もう選挙はあると決まってしまったので、『大義がない』とかを選挙の材料にするのではなく、我々国民がこの人たちを選べばこうなるとという政策の方を充実させて…政策を戦わせるということで我々にとって明るい方向を見せてほしい」とコメント。「これから先は『こんなタイミングで選挙はおかしい』とかではなくて、『我々はこうしたい』という話をたくさん聞きたいと思います」と要望していた。