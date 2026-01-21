２０日、巧家県紅石岩村の避難所で過ごす住民たち。（昭通＝新華社記者／陳欣波）

【新華社昭通1月21日】中国雲南省昭通市巧家県で19日に起きたマグニチュード5.1の地震は、20日午前11時時点で死傷者や住宅倒壊の報告はなく、被災地では復旧作業が整然と進められている。

２０日、巧家県紅石岩村で、住宅の電気スイッチを点検する地元電力会社の職員（左）。（昭通＝新華社記者／陳欣波）

２０日、巧家県紅石岩村の避難所で、食事をする住民たち。（昭通＝新華社記者／陳欣波）

２０日、巧家県で道路の復旧作業にあたる作業員。（昭通＝新華社配信／閆科任）

２０日、巧家県紅石岩村の避難所で、料理を作る住民。（昭通＝新華社記者／陳欣波）

２０日、巧家県紅石岩村で被害状況を確認する巧家県消防救援大隊の隊員たち。（昭通＝新華社記者／陳欣波）

２０日、巧家県老店鎮の交差点で交通整理にあたる警察官。（昭通＝新華社配信／閆科任）

２０日、巧家県で道路の復旧作業を行う重機。（ドローンから、昭通＝新華社記者／陳欣波）