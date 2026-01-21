衆議院の解散を19日に正式表明した高市首相は、2年間の「飲食料品の消費税0％」に向けて検討を加速すると明らかにしました。1月27日公示、2月8日投開票の総選挙では、与野党から消費税減税の公約などが出ています。本当に実現するのでしょうか？



■名目GDPの押し上げ効果は？

藤井貴彦キャスター

「今回の総選挙に向けて与野党から消費税減税の政策が出ていますが、本当に実現するのかと疑問の声も上がっているといいます」

小栗泉・日本テレビ報道局特別解説委員

「なぜ実現性に疑問の声が出ているのか。19日に打ち出された、消費減税案の経済効果から見ていきます」

「野村総合研究所の試算によると、高市首相が打ち出した『2年間に限り飲食料品の消費税率をゼロにする』という案は、個人消費が増えるなどの効果で、経済の規模を表す名目GDP を1年間で1兆3000億円程度押し上げるとみられています」

「一方、中道改革連合の『恒久的に食料品の消費税率をゼロにする』という案は期限を区切らないので消費を増やす効果は高く、名目GDPを1年間で2兆6000億円程度押し上げるとみられています」

「ただ、問題はやはり財源です。自民党の案は2年間で約10兆円、中道の案は毎年5兆円ずつ必要となる試算です」

■巨額の財源…経済の専門家の見方は

藤井キャスター

「これだけの大きな財源に見合う政策と言えるのでしょうか？」

小栗委員

「経済の専門家たちに聞きました」

野村総研エグゼクティブ・エコノミストの木内登英さん

「財源の確保は簡単ではない。消費減税は弊害が大きく、割に合わない政策だ」

ピクテ・ジャパンの大槻奈那シニアフェロー

「（飲食料品の消費税0％は）2年間の時限措置というが、2年後に復活できるのか」

小栗委員

「高市首相の周辺からも飲食料品の消費税率ゼロについて、『首相は検討を加速すると言っているが、やるとは言い切っていない。給付付き税額控除が早くできそうとなったら、消費減税をやる必要はなくなるかもしれない』という声が出ています」

■「給付付き税額控除」とは？

藤井キャスター

「給付付き税額控除とは、どういう内容でしょうか？」

小栗委員

「もともと高市首相が検討してきた政策で、例えば物価高対策で5万円を減税するとなった時、所得がある人は所得税から5万円を減税しますが、所得が少ない人で所得税で減税しきれない分は現金を支給して補うというものです」

「これであれば中低所得の方にも恩恵があります。野党の中道改革連合もこの仕組みの早期導入を訴えていますが、高市政権の幹部からは『給付付き税額控除も、食料品の恒久的な消費税率ゼロも両方やる中道の案はやりすぎだ』という声も出ています」

■政権幹部「2年間の一時的な措置」

藤井キャスター

「こういったことから、高市政権内からは『給付付き税額控除ができるなら消費税減税をやらなくてもいいのではないか』という声も出ているわけですね」

小栗委員

「高市首相を支えるある政権幹部は、『我々の（案にある期間限定の）2年間というのは給付付き税額控除へつなげるための一時的な措置だ』と話しています」

「また、野村総研の木内さんは消費減税の実施までには1年半〜2年程度かかるという見方を示していて、本当に実現するのかと疑問の声が上がっているという状況です」

■参院選の自民・立憲の公約は実現せず

藤井キャスター

「去年7月の参議院選挙で与党の自民党は1人2万円の現金給付を、野党の立憲民主党は1人2万円の現金給付と食料品の消費税0%を公約として掲げましたが、この公約はどちらも実現していません」

「これから各党の公約が続々と出てきますが、選挙目当ての景気のいい話だけではなく、どうやって実現するのかという点もきちんとチェックしておきたいものです」

（1月20日『news zero』より）