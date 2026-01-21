２０２６年１月初旬、私の師匠である堀田陽三九段が主宰する神戸囲碁倶楽部で、恒例の「子どもお年玉囲碁大会」が開催されました。

当日は、教室の子どもたちはもちろん、他の教室からも子どもたちが集まってくれました。幼稚園児から中学生まで約４０人、保護者の方々を含めると約６０人という、新春からとてもにぎやかなスタートとなりました。

久々に会う子たちの成長にびっくり

囲碁大会ということもあり、まずはクラスにわかれて、みんなで囲碁に全集中。子どもが大好きで、生徒さんたちからも絶大な人気を誇る師匠・堀田先生のおおらかな指導のもと、盤上で戦いが繰り広げられました。久しぶりに会う子も多かったのですが、みんないつの間にか、背が高くなっていてびっくり！ あっという間に追い抜かれていました。盤の上でも力強い打ち回しを見せてくれて、その成長ぶりに目を見張るばかりでした。

対局のあとは、お待ちかねの「お楽しみタイム」です。今回はゲストに「飛行機名人」をお迎えし、みんなで飛行機作りに挑戦しました。年齢に合わせて工作の難易度を変えるなど工夫もばっちり！ 出来上がった飛行機に色を塗る時には、直感でパパッとデザインする子もいれば、隅々まで丁寧に塗り込む子も。色の塗り方一つでも、それぞれの個性が存分に発揮されていて、囲碁と同じだなと思いました。

クライマックスは「おやつ＆プレゼントタイム」

クライマックスは「おやつ＆プレゼントタイム」です。机いっぱいに並んだお菓子や大人気のキャラクターグッズを前に、子どもたちは大喜び！ この催し、私が生徒だった頃からの恒例行事で、「自分の番はいつくるかな〜」とワクワクしながら順番を待っていた当時のことを思い出しました。こうしたあたたかい場を絶やすことなく、何十年も続けてくださっている堀田先生には本当に頭が下がります。

子どもたちからキラキラのパワーをもらった新年のスタートとなりました。２０２６年も対局に普及に全力投球で頑張りたいと思います。

プロフィル安田 明夏（やすだ・あきか） 囲碁棋士。初段。日本棋院関西総本部所属。２００２年８月２４日生まれの２３歳。兵庫県出身。堀田陽三九段門下。２０２１年度入段。２２年４月から２４年３月までＮＨＫ・Ｅテレ「囲碁フォーカス」で司会を担当、同年４月からはＮＨＫ杯テレビ囲碁トーナメントの司会を務めている。