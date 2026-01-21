NiziUのMAYA（23）が、20日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿!!」（火曜午後8時）に初出演。地元石川の冬の暮らしぶりについて話した。

今回は「雪国で育った有名人SP」。MCの明石家さんま（70）に「雪が降ったときはどうしてたの」と振られた、石川・白山市出身のMAYAは「かまくらをつくって遊んでいました」と話した。

冬の生活習慣について、自宅の前に雪が積もった時は「道路とかも、ご近所さんとみんなで一緒になって雪かきをして。皆さんが通れるようにしなきゃいけない暗黙のルールがあるんです」と説明した。

そして「旅行とかでおうちを空けて、帰ってきた時に、私のおうちの前だけ本当にきれいに雪が積もっていて。それで、ご近所迷惑になっちゃうってなって、家族総出で雪かきをしないといけない」。すると、さんまが「もっといいご近所なら、やってくれはるのにね〜」。MAYAは首を振って苦笑いした。

その後も石川の郷土料理の「鴨の治部煮」の話題や、冬はエレベーターの「閉」ボタンを連打するなど、同じ石川出身の柔道女子ロンドン五輪金メダリストの松本薫さん（38）と会話をしながら、うなずく場面もあった。