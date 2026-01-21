生命保険は「万が一のときの生活資金」を確保する代表的な手段ですが、絶対に入っておかなければいけないわけではありません。なぜなら、家族の選択やその後の暮らし方は、必ずしも一つの正解に収まるとは限らないからです。一方で、どこの家庭においても、万が一の事態が起きた際の金銭的な備えは何かしら準備しておく必要があるでしょう。本記事では、CFP認定者である二村猛氏が、生命保険の募集業務に従事していたころに出会った家族経営の飲食店の事例をもとに、“備え”の考え方について解説します。 ※事例は、プライバシーのため一部脚色して記事化したものです。

「“万が一”が本当に起こってしまった」…生命保険キャンセルの代償

筆者は30代後半のころ、法人会に所属する中小企業の経営者を中心に、生命保険を活用した事業継続資金や死亡退職金の準備といった「経営上の備え」を提案する業務に携わっていました。

生命保険は、万が一の際の借入金返済や事業承継をスムーズに進めるための強力なツールです。しかし、実務の現場では、その「必要性」を理解していても、価値観や考え方の違いから、当人の希望通りに進まないケースも少なくありません。

ある家族経営の飲食店との出会いを通じて、筆者は「家族を支える資産の本質」について深く考えさせられることになりました。

その飲食店は、50代の夫婦と20代の息子さんで営まれていました。経営者であるご主人は、万が一の際の事業継続や、息子さんへの承継を視野に入れ、法人契約での生命保険加入を決断されました。保険加入に伴う診査の結果、体調の懸念はあったものの最終的には加入が認められ、ご主人と共に安堵したことを覚えています。

しかし、その数日後、奥様から「保険は不要なのでキャンセルしたい」との連絡が入りました。ご主人は申し訳なさそうな表情を浮かべていましたが、奥様の強い反対を覆すことは難しいと判断し、キャンセル手続きを進めることになりました。

それからしばらくしてのことです。お店の前を通ると、定休日でもないのにシャッターが閉まっている日が続きました。気になってご自宅を訪ねると、奥様から静かにこう告げられました。

「主人が亡くなりました」

筆者はそのとき、言葉を失いました。

「あのとき生命保険に加入していれば……」

もし、あと一歩踏み込んでキャンセルを思いとどまらせていたら――。当時の筆者は、自責の念に近い「たられば」の思いに駆られました。店を継ぐはずだった息子さんは、お店をたたみ、別の職に就く道を選ばれました。

「生命保険金」が守った、遺された家族の生活

そうしたショッキングな出来事があった一方で、筆者自身の経験を振り返ると、対照的な光景が浮かびます。筆者の父が50代で他界した際、母のもとにはまとまった額の生命保険金が届けられました。

このお金のおかげで、当時大学生だった筆者の学費の支払いができ、父の念願だった自宅増築のローンの返済も行えました。もし保険金がなければ、筆者は大学中退を余儀なくされていたかもしれませんし、その後の生活はどうなっていたのだろうかと思います。

二つの出来事を比較すると、「生命保険こそが正解である」と結論づけたくなるかもしれません。しかし、FPとして多くの資産形成を見てきた現在の視点では、必ずしもそうとは言い切れない側面が見えてきます。

遺された家族を支えた不動産という「ストック」

飲食店のケースには、後日談があります。お店は閉店してしまいましたが、奥様は店舗兼住宅のうちの店舗部分を賃貸に出し、「家賃収入」を得て生活を送られています。

生命保険という「現金の注入」こそありませんでしたが、ご主人が生前に築き上げた「不動産」という実物資産が、形を変えて家族の生活を支える役割を果たしているのです。

確かに、保険金があれば息子さんは「店を続ける」という選択ができたかもしれません。しかし、多額の現金がないからこそ「店を閉めて再出発する」という決断ができたという側面も否定できません。

インフレ・金利上昇局面における「多層的リスク管理」

生命保険は、生活を支える者の万が一に備える「即効性のあるキャッシュフロー」として非常に有効です。しかし、家族を支える仕組みはそれだけではありません。

・生命保険： 万が一の際に、比較的早い段階で現金を受け取れる保障的な資産。生活費の補填や、相続対策・納税資金の準備として活用されることも多い。

・不動産： 居住用・事業用として利用できるほか、賃料収入を得ることもできる資産。ただし、地域や立地、建物の状態によって左右される。

・預貯金・運用資産： 流動性が高く、必要なときに取り崩しやすい資産。利子所得や配当所得を見込める場合もある。

デフレと低金利が続いた時代が終わり、インフレや金利上昇の兆しが見える今、万一の際にどう備えるかを改めて考える必要性が高まっています。公的保障（遺族年金等）を確認した上で「どのタイミングで、どの程度のキャッシュが必要か」のシミュレーションを行い、不足分についての私的保障を検討しておくことが肝要です。

各家庭に合わせた「出口戦略」の設計を

生命保険は『加入の有無』そのものが問題なのではなく、それが家族の『出口戦略（その後の暮らし）』にどう組み込まれているかを理解しておくことが不可欠です。

飲食店のご主人は生命保険への加入が叶わなかったものの、「家賃を生む不動産」を遺されていました。それもまた一つの正解です。大切なのは、一家の柱を失った際、遺された家族が「どのような資産に支えられ、どのような選択肢を持てるのか」を元気なうちに可視化しておくことです。

「うちは元気だからまだ考える必要はない」と考えている家庭ほど、もしもの事態が発生した際に困り果ててしまいます。他の家庭を参考にするのはもちろんですが、「うちの家庭にとって何が正解か」という視点で、今できる備えを確実にしておくことが大切です。将来の暮らしを踏まえた「出口戦略」は、各家庭で異なることをきちんと意識する必要があるでしょう。

二村 猛

ファイナンシャルプランナーふたむらたけし事務所 代表

CFP（国際認定ファイナンシャルプランナー）

1級ファイナンシャル・プランニング技能士

宅地建物取引士