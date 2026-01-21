新潟県では21日夜から山沿いだけでなく、平地でも大雪となる所がある見込みです。



中越では21日夜遅くから、上越では22日未明から、大雪による交通障害に警戒してください。（21日午前10時30分現在）



新潟地方気象台によると日本付近は25日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続く見込みで、予想より寒気が強まった場合や、雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合には、警報級の大雪となる地域が拡大する可能性があります。





◆雪の予想・22日午前6時までに予想される24時間降雪量は多い所で下越:平地30センチ、山沿い70センチ中越:平地60センチ、山沿い80センチ上越:平地60センチ、山沿い70センチ佐渡:30センチ・22日午前6時から23日午前6時までに予想される24時間降雪量は多い所で下越:平地15センチ、山沿い50センチ中越:平地70センチ、山沿い100センチ上越:平地50センチ、山沿い70センチ佐渡:30センチ・23日午前6時から24日午前6時までに予想される24時間降雪量は多い所で下越:平地30センチ、山沿い50センチ中越:平地70センチ、山沿い70センチ上越:平地30センチ、山沿い50センチ佐渡:20センチその後も25日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続くため、大雪が続き、積雪はさらに増える見込みです。新潟地方気象台によると、新潟県では、21日夜のはじめ頃から25日頃にかけて大雪による交通障害に注意・警戒が必要です。