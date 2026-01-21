【大雪警戒】上・中越は交通障害に注意 21日夜から平地でも大雪のおそれ 22日朝から23日朝にかけて最大平地60センチ、山沿い100センチ予想《新潟》
新潟県では21日夜から山沿いだけでなく、平地でも大雪となる所がある見込みです。
中越では21日夜遅くから、上越では22日未明から、大雪による交通障害に警戒してください。（21日午前10時30分現在）
新潟地方気象台によると日本付近は25日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続く見込みで、予想より寒気が強まった場合や、雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合には、警報級の大雪となる地域が拡大する可能性があります。
・22日午前6時までに予想される24時間降雪量は多い所で
下越:平地30センチ、山沿い70センチ
中越:平地60センチ、山沿い80センチ
上越:平地60センチ、山沿い70センチ
佐渡:30センチ
・22日午前6時から23日午前6時までに予想される24時間降雪量は多い所で
下越:平地15センチ、山沿い50センチ
中越:平地70センチ、山沿い100センチ
上越:平地50センチ、山沿い70センチ
佐渡:30センチ
・23日午前6時から24日午前6時までに予想される24時間降雪量は多い所で
下越:平地30センチ、山沿い50センチ
中越:平地70センチ、山沿い70センチ
上越:平地30センチ、山沿い50センチ
佐渡:20センチ
その後も25日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続くため、大雪が続き、積雪はさらに増える見込みです。
新潟地方気象台によると、新潟県では、21日夜のはじめ頃から25日頃にかけて大雪による交通障害に注意・警戒が必要です。