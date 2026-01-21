＜高校生＞修学旅行で着る服を買いに行きたいわが子。予算はいくらぐらいが妥当？
予算が決められていないものに予算を決めるとなると、どれぐらいの金額が妥当かわからず迷うことはないでしょうか。今回は修学旅行のために着る洋服の予算について相談が寄せられました。
『高校生の子どもが修学旅行に着ていく服がほしいと言い出しました。いくらぐらい渡せばいいでしょう』
高校生ともなると、私服が必要になる機会も増えますし、サイズも大人と同じものを着用するようになるため出費も増えますよね。修学旅行のためともなると、お子さんも見栄えのよさや流行も気にしそうです。とはいえお金は無限にあるわけではありませんから予算を決めなくてはと、投稿者さんはママスタコミュニティにいるママたちに相談を持ちかけたようです。
今回の質問に対し、投稿者さんは1万円・1万5千円・2万円と3つの選択肢を用意してくれました。結果は2万円が半数超えとなり、ついで、1万5千円、1万円と続く結果となりました。
『修学旅行が何泊かわからないけど、一泊ずつ着替えるのなら2万円でも足りるかなって感じ。下着や靴下は別？』
2万円を選択したママからの声。たしかに、渡すお金でどこまで衣類を用意するかがわからないとアドバイスも難しそうですね。季節によっては、体温調節するためのアウターが必要になるケースもあるかもしれません。靴もほしいと言い出されたら2万円でも厳しい可能性も出てきそう。まずは、子どもがどこまで自分で購入してきていいのかを、親である投稿者さんが決める必要もありそうです。
さまざまな意見とアドバイス
『何を買うかによる。2〜3万円を適当に渡しても、買いたいものによっては足りないよね。だから適当には渡せないかな』
今回のママたちの回答を見ていると、提示された選択肢では選びきれないと考えるママたちの声が目立ちました。やはりどのようなアイテムをどれだけ購入するのかの目安がわからないと判断しきれないでしょう。そこで、子どもに渡す金額ではなく、準備するうえで参考になりそうなママたちの声を紹介します。
親子で一緒に買いに行く
『一緒に買いに行って、子どもの好きなように選ばせた。私はカフェで時間をつぶして待機。子どもがお会計になったら呼ばれて支払いだけ行ったよ』
もし2万円を渡すとしても、高校生とはいえ高額ですよね。しかも足りるかどうかもわからないとなれば、ここは思い切って自由に選んでいいから一緒に買いに行こうと親が提案してもよさそうです。親が一緒なら、ムチャ・無謀な買い物もしないでしょうし。別行動にしておいて会計時に連絡をもらい駆けつけるとは、かなりいい方法ですね。高校生ともなれば男女問わず、親のアドバイスを受けるよりも自分で選びたいと考えるかもしれませんし。
市場調査をして親子で予算を決める
『ネットで一緒に確認して大まかな予算を決めて渡す』
ファストファッションや大手ショッピングモールなどのネットショップを親子でチェックし、何が必要か、どのようなアイテムがほしいかをチェックする。そのうえで子どもに渡す金額を決めるといった方法が寄せられました。こちらもわかりやすそうですね。何もないところから予算を決めることは大変そうですが、ある程度の目安がある・親子で話し合って予算を決められるとなればかなり合理的で、お子さんも納得しやすいのではないでしょうか。
子どもに任せきりにしないほうがいい？
ママたちから寄せられた声のなかで気になったのは、子どもだけに任せて大丈夫かといった問題でした。
『うちの中3娘も2泊旅行となったとき、いつも着ている服じゃなくてオシャレがしたいって言い出して。靴やベルト・バックまで一揃え買ったから、プチプラでも3万円はしたかも』
『「あまりいいものは買えないだろうけど、これで通学用の冬の防寒ブーツを買っておいで」って1万円を渡したら、変なワニ柄かヘビ柄かよくわからないヘンテコ柄のウェスタンブーツを買ってきた』
高校生にもなれば、自分で好きなものを自由に購入すればいいと思うかもしれません。しかし、油断ならないのが子どもというもの。あれもこれもと調子に乗って購入してしまう子もいるでしょうし、「どうしてそれを選んだの」と黒歴史を刻もうとする子もいるでしょう。そのような状況を打破するためには、親がストッパーになったほうがいいケースもありそうです。わが子がどのようなタイプ・性格かをよく考えて、任せていいかどうかの判断をしてもよさそうです。
まずは購入するアイテムの確認を
状況に応じて購入するアイテムに変動がありそうで、一概に予算を提案しにくいといった雰囲気になった今回のトークテーマ。わかりやすく2万円とキリのいい数字を提示してもよさそうですが、その前に親子で一緒に何が必要で何を購入したいかを話し合っておく必要がありそうですね。お友だちと一緒に買いに行くというのであれば、お友だちの予算も聞いておきたいところです。家計からいくら出せるかもあるでしょうし、ママの中でざっくりと予算を立て、あとは応相談で最終的な予算を決めるがいいかもしれませんね。