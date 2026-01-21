『ポケモン』ヒトカゲを粘土で作ってみた！ 指先と爪を器用に使って形作る様子に「あ！ 野生の造形師がとびだしてきた！」の声

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【ポケモン】粘土でヒトカゲを作ってみた!!!』というMerphISCさんの動画です。

投稿者のMerphISCさんが、『ポケモン』のヒトカゲを作ります。まずは頭部から形作っていきます。

爪や指先を使って、ヒトカゲらしい形が見えてきました。

鼻部分は道具を使っていますが……

目のラインは爪の先で描いたMerphISCさん。

水で表面をなだらかにしてから紙やすりで頭部を仕上げました。次は胴体に取り掛かります。

お腹のラインを描くのもやはり爪です。

指は爪で粘土を割るようにしてから形作りました。

足のつま先は別パーツを足して爪らしさを出しています。

細く尖らせたシッポの先に針金を入れると、そこに粘土で炎部を形成。この段階では少し小さめです。

歯ブラシで凹凸を出した土台には穴を開け、太めの針金を通します。

針金部分で台座と合わせて、ヒトカゲの成形が完了しました！

続いては塗装。ベースはスプレーで行いました。

その後は細部まで丁寧に筆で塗装するMerphISCさん。塗り重ねることでヒトカゲらしい色がくっきりと鮮やかです。

炎部には羊毛フェルトを接着。ヒトカゲの炎らしい色合いが自然に出ていますね。

台座に接着して……

粘土で作ったヒトカゲのフィギュアの完成です！

様々なアングルから見ても可愛らしい仕上がりとなっています。作品の詳細、制作過程に興味を持たれた方はぜひ動画をご視聴ください。

