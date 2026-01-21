お笑いコンビ「メッセンジャー」の黒田有（55）が20日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」に出演。兵庫県・淡路島に購入した別荘の価格について語った。

同番組に初出演した黒田に対し、「千原兄弟」千原ジュニアは「聞いたら別荘も持って」とニヤリ。黒田が「今淡路島は（地価が）めちゃくちゃ上がってるんですけど、その前に買うた。3000万ぐらい」と話すと、お笑いタレント・ケンドーコバヤシは「値段をサラッと言いますね」とあきれた。

しかし続けて黒田が「130坪で3000万、東京じゃ考えられへんやろ？」と観覧席へ話し掛けると、ケンコバは「お金の話が大好きですから」と苦笑い。構わず黒田が「今それがもう、調べたら8000万」と“暴露”すると、ジュニアは「大阪臭が凄いわ」とツッコんでいた。

黒田は2021年に出演したテレビ番組で、別荘を所有していることを告白。購入当初の心境について、「隠そうかなと思ってたんですけど、島だとバレる。もうバレるんやったらオープンにしたほうが、テレビギャラ入るしね、ロケで」と取材OKを決断。自身の出演番組でたびたび披露している。